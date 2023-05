Afrique: CAN U17 - Said Chiba (coach du Maroc) - « Nous avons été patients et très organisés »

Le Maroc jouera la finale de la CAN U17. Opposés au Mali dimanche lors de la deuxième demi-finale, les Lionceaux de l'Atlas l'ont emporté 6-5 dans les séances de tirs au but. Une qualification difficile face à une puissante attaque Malienne.

Après la rencontre, Said Chiba, le coach des Marocains a salué le respect des consignes de ses joueurs.

« Nous savions que nous allions dans un match difficile et il fallait bien le gérer et faire en sorte que le Mali, qui est une équipe de très haut niveau, ne trouve pas son rythme et ses canaux pour attaquer. Nous avons joué de manière compacte tel que nous avions prévu », a noté l'entraîneur dans des propos relayés par Cafonline.

« Nous avons été patients et très organisés et c'était la seule solution pour gagner. Nous avons très bien exécuté notre plan et ces joueurs ont fait preuve de beaucoup de discipline tactique au-delà de leur âge », a ajouté Said Chiba dont l'équipe affrontera le Sénégal en finale.