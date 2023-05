Afrique: Football / Orange Pro League - Ajesaia et CFFA se neutralisent, Fosa JFC assure

Fosa Juniors FC et AS Fanalamanga s'offrent la victoire aux quarts de finale aller de l'OPL. Cffa a été quant à lui, tenu en échec par l'Ajesaia. Pas de vainqueur. Ajesaia a été tenu en échec à domicile par Cffa sur le score de deux partout en match aller des quarts de finale de l'Orange Pro League ce samedi à Ambohidratrimo.

Trois buts ont été marqués en moins de dix minutes. Les Jaunes ouvrent la marque dès la 9e minute. Fenohasina Razafimaro assure la finition après un une-deux avec Tokiarivelo Randriahomenantsoa. Les Orange égalisent à la 12e minute, but inscrit par le Barea chan, Mario Carlos Ravelomanantsoa profitant la maladresse du milieu, Ndolo et le portier Stéphane Eponon qui a hésité d'avancer.

Cinq minutes plus tard, le club champion en titre creuse l'écart. Fidison Rakotonirina Emmanuel dit Amoros pique de sa tête un corner lancé par Robertho Erick Rakotonirina (17e). Ajesaia subit lors du dernier quart d'heure. Le score à la pause a été de 2 à 1 en faveur du club d'Andoharanofotsy.

L'équipe vice-championne nationale impose son jeu au retour des vestiaires et ont eu de nombreuses occasions, entre autres, la frappe de Tokiarivelo qui heurte la barre transversale puis rebondit en dehors de la ligne de la cage (47e). Ajesaia rate encore une fois le but de l'égalisation. La frappe en puissance au-devant but de Ravakiniaina Rakotojaona a été arrêtée par le portier, Jean Evariste Davidson (75e).

Dos à dos

Le même portier sauve encore une fois le tir de l'attaquant de l'Ajesaia, Fenohasina (77e). Cinq minutes plus tard, le coup franc frappé par Ravakiniaina frôle la barre. Le but de l'égalisation arrive enfin à moins de dix minutes du coup de sifflet final, signé Eric (82e). "Nous avons dominé la première période et c'était au tour d'Ajesaia en deuxième mi-temps.

Le match retour sera décisif... Heureusement que nos éléments blessés seront rétablis avant ce match", confie Titi Rasoanaivo, coach du Cffa. "Le match a été de très haut niveau. Je suis impressionné. Nous avons marqué dès l'entame du match mais les joueurs n'étaient rentrés dans le match qu'après la pause.

Nous avons essayé par la suite de créer la supériorité numérique dans chaque zone et avons imposé notre habituel projet de jeu" souligne de son côté Seth Ramiandrasoa, entraîneur de l'Ajesaia. Trois matches des quarts ont eu lieu ce week-end. En déplacement, Fosa Juniors FC assure son match aller. Les Majungais, leader de la conférence Nord s'est imposé 3 à 1 contre Disciples FC dimanche à Mahitsy.

Fosa a mené un à rien à la pause, but marqué par Tsiry (16e) et creuse l'écart en deuxième période, signé Fely (47e). Tendry réduit l'écart à la 80e minute mais Tiavina Drogba enfonce le clou à la dernière minute (90e). À Toamasina, Bancé offre la victoire à l'AS Fanalamanga (30e) en match aller contre Elgeco Plus, leader du Sud. Le quatrième match des quarts entre Mama FC et Cosfa se tiendra ce lundi au By-Pass et les matches retour les 27 et 28 mai.