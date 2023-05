Cote d'Ivoire: Edition 2023 du Sapcca - La transformation des produits agricoles au coeur des échanges

La cérémonie de lancement officiel de la première édition du Salon Africain pour la Promotion des Pays Producteurs de Café, Cacao et de l'Anacarde (Sapcca) s'est tenue dans un hôtel d'Abidjan-Plateau.

Au cours de cette cérémonie, le président du conseil d'administration du Salon Africain pour la Promotion des Pays Producteurs de Café, Cacao et de l'Anacarde (Sapcca), Dr. Achou Abbé Gustave a indiqué que la première édition du Sapcca se tiendra du 08 au 14 septembre 2023 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Avec pour thème central « Durabilité de la production et perspectives des transformation des produits agricoles : quels enjeux pour le café, le cacao et l'anacarde en Afrique», le Sapcca 2023 verra la participation de 55 pays dont 34 pays africains et 21 pays pays occidentaux producteurs, exportateurs, importateurs de café, de cacao et de l'anacarde. Ce salon sera meublé par des rencontres B to B, B to C, B to E, des panels, des expositions, etc.

Selon l'initiateur, Dr. Achou Abbé Gustave, les nouveaux défis des pays producteurs de matière agricole résidant dans la transformation des produits de rente en produit semi-fini et fini à l'effet d'engranger plus de dividende sur l'ensemble des chaînes de valeur, ce salon se positionne comme une lucarne pour répondre aux problématiques de transformation de ces matières en Afrique. « Les pays africains n'ont pas beaucoup de structures de transformation. Nous sommes 34 pays africains producteurs de Café, Cacao et de l'Anacarde, mais la plupart des transformateurs sont des occidentaux. Et il sera important de multiplier le nombre des transformateurs en Afrique. Ce qui permettra de solutionner les problématiques au niveau des plantations.

Ça va désengorger la transformation du cacao. Cela va créer des emplois et permettre à ces pays d'avoir leur propre produit », a déclaré Dr. Achou Abbé. Puis, il a ajouté que la transformation de produits agricoles contribuera non seulement à maintenir la production agricole malgré un environnement naturel fragilisé par les problèmes écologiques et de changement climatique. Mais, elle assurera également le pari de la consommation interne soutenue par des programmes étatiques à mener et de compétences.

Une initiative qui cadre avec la vision du gouvernement

Dr. Fry Kouamé André, Directeur de cabinet adjoint du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a, au nom du ministre Koubenan Kouassi Adjoumani, salué l'initiative qui cadre avec la vision du gouvernement ivoirien qui est de transformer les matières premières agricoles. « Les économies de plusieurs pays africains sont adossées sur les produits d'exportation. Par contre, le faible taux de transformation de ces produits constitue un frein à l'amélioration des conditions de vie et de travail des producteurs », a-t-il affirmé. Fort de ce constat, il a fait savoir qu'il est indéniable que l'Afrique pense à une nouvelle méthode de production et de transformation de ses produits. Ainsi, le Sapcca se propose de réfléchir sur cette problématique.