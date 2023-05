Cote d'Ivoire: Valorisation des métiers dits homme - Un réseau de 300 femmes voit le jour dans le domaine du BTPtp

Un réseau de 300 femmes a été mis en place dans le domaine du Btp.

La cérémonie de présentation officielle du Réseau des Femmes Artisanes du Btp de Côte d'Ivoire (Refabci) suivie du lancement de la caravane nationale de ravalement des façades et d'entrepreneuriat féminin a eu lieu le samedi 13 mai 2023 dans un hôtel d'Abidjan-Cocody.

Au cours de cette cérémonie, la présidente du Réseau des Femmes Artisanes du Btp de Côte d'Ivoire (Refabci), Djeneba Diomandé a indiqué que ce réseau entend se positionner comme une organisation active pour promouvoir les femmes dans le secteur du Btp. En effet, le secteur des Bâtiments et travaux publics étant perçu par l'opinion publique comme un métier des hommes , Djeneba Diomandé souhaite avec ses membres de renverser cette tendance. « Toute la Côte d'Ivoire est en chantier grâce au président de la République, Alassane Ouattara. La création du Refabci répond au souci de créer des relations de solidarité et de collaboration entre les femmes artisanes du Btp et de défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et des institutions privées.

Aussi, ce réseau va faciliter l'accès des femmes du Btp aux marchés et aux financements. Nous sommes plus de 300 femmes dans ce réseau », a-t-elle affirmé. Elle a plaidé auprès du gouvernement ivoirien, des autorités compétentes et des institutions financières pour l'octroi d'un fonds spécial pour le soutien aux femmes artisanes en vue de leur faciliter l'accès aux marchés. « Nous sollicitons un appui institutionnel du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale pour accompagner le Refabci dans le projet de la caravane nationale de ravalement de façades publiques à travers des régions et districts de la Côte d'Ivoire », a-t-elle ajouté.

Les conseils de Dosso Adama et Assoumou Charles

Dosso Adama, conseiller technique du ministre Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, a encouragé le refabci essentiellement constitué de femmes. Pour lui, cette initiative est à saluer, car la femme doit nécessairement prendre sa place dans le train du développement de la Côte d'Ivoire. « En vous mettant en réseau, vous allez vous faire bénéficier des conseils avisés, de retour d'expériences sur des sujets ciblés, des retours sur des soutiens financiers publics et privés, d'idées pour compléter votre efficacité, etc. Ce réseau ne doit pas être une image, une illusion. 2023, année de la jeunesse, donc, il y a de nombreux dispositifs sont mis en place pour tirer vers le haut les initiatives des jeunes », a-t-il affirmé. Emboitant le pas à son prédécesseur, Assoumou Charles, conseiller technique du directeur de l'Emploi, au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, a dit que les femmes ont leur place à occuper dans le métier du Btp et elles ne demandent qu'à être encouragées. « Sachez que l'année 2023 a été déclarée année de la jeunesse par le président Alassane Ouattara et c'est le lieu pour vous de prouver que vous avez effectivement votre place à prendre et de prouver qu'on peut compter sur vous et qu'on doit compter avec vous dans le développement de notre pays », a-t-il conseillé. Notons que le projet de ravalement des façades des bâtiments publics délabrés démarrera dans les semaines à venir et ce sont toutes les communes d'Abidjan qui sont concernées.