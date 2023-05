Madagascar: Football / Paris FC - Nina Rakotoasimbola rêve d'une nouvelle aventure

Tremplin vers une carrière pro. Le gardien de but des Barea et du club Elgeco Plus, Zakanirina Rakotoasimbola alias «Nina» s'est envolé pour la capitale française, accompagné du président d'honneur et fondateur du club, samedi. Le meilleur joueur et meilleur gardien de but de l'Orange Pro League en deux saisons consécutives effectuera un test au Paris FC, club pro en ligue 2 du 14 au 22 mai.

«Je suis prêt. L'objectif est de toujours faire mieux et viser une meilleure carrière pour la fierté du club et du pays... Je me suis bien préparé. J'ai les matches dans les jambes car nous sommes en plein championnat», a mentionné Nina avant son départ à l'aéroport d'Ivato. Après avoir raté sa première opportunité de faire un test au Grenoble FC en juin 2022, «Jamais deux sans trois, je vais faire de mon mieux pour réussir cette fois et atteindre mon objectif.

Une fois intégré à ce club pro, je viserai toujours d'autres meilleurs objectifs, défendre les couleurs du club, remporter le titre... », lance-t-il comme défi. La vie de l'ancien joueur de Vakina FC (2016) et AS Adema (2017) avant de jouer sous le maillot de l'Elgeco Plus pourrait changer dans une semaine.

«Le résultat du test sera connu très bien tôt car tous les clubs en Europe sont actuellement en pleine période de recrutement avant la rentrée du championnat en juin. Je suis confiant que son test sera concluant... Il a excellé au sein des Barea, du club ... les preuve, la médaille de bronze et nos titres nationaux, confie pour sa part, Alfred Randriamanampisoa, président d'honneur de l'Elgeco Plus.

Club Pro

Ce responsable se dit fier de la réussite du partenariat avec Paris FC, après la visite d'une délégation du club parisien en mars. «Envoyer des joueurs en Europe est plus intéressant que dans la région océan Indien» souligne le dirigeant. «Nous éduquons et formons nos joueurs pour les aider à avoir une vie meilleure plus tard. Nous ne les empêcherons jamais de profiter d'un tel tremplin pour la fierté du club, du pays car ils défendront plus tard les couleurs nationales», poursuit-il.

D'après le planning du test, Nina entre en lice dès ce lundi. Ce projet de partenariat est le fruit du lobbying du club suite à l'initiative de l'ancien joueur du Paris FC, le Barea Lalaina Nomenjanahary dit Bolida. Le club Elgeco Plus prend en charge les billets d'avion de Nina tandis que Paris FC assurera intégralement son séjour dans la capitale français.

Le fondateur de l'Elgeco Plus a déjà dévoilé que deux autres jeunes joueurs U19 du club ont déjà été repérés par l'agent du Paris FC et suivront prochainement les traces de Nina.