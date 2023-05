Madagascar: Projet de téléphérique - Le tracé du transport par câble sera maintenu

Le secrétaire d'État en charge des Nouvelles villes et de l'habitat répond aux doutes des responsables de l'école des soeurs Sekolintsika Analamahitsy. Le projet transport par câble ne sera plus modifiable.

Non modifiable. Le tracé de la ligne Orange du transport par câble ne changera pas. La ligne reliant Anosy, Soarano, Ankorondrano, Ivandry, Analamahitsy et Ambatobe, traversera quelques écoles, dont l'école des soeurs Sekolintsika Analamahitsy. Malgré le mouvement de contestation des responsables, des parents d'élèves et des élèves de cet établissement scolaire, vendredi.

« Nous ne pouvons plus changer le tracé. Si nous avons attendu un an et demi, avant de démarrer les travaux, c'est pour avoir les normes idéales. Si ce moyen de transport est validé par les hôpitaux, par les écoles publiques, pourquoi il ne conviendrait pas aux écoles privées ? », lance Gérard Andriamanohisoa, secrétaire d'État en charge des Nouvelles villes et de l'habitat (SENVH), samedi.

Il défend bec et ongle ce projet de téléphérique, tandis que les responsables de cette école confessionnelle redoutent les impacts de ce moyen de transport sur l'enseignement, à savoir, la baisse de la concentration des élèves en classe, avec les cabines qui vont aller et venir, au- dessus de l'école, tous les jours, et le risque d'accident dans l'enceinte de l'établissement. Gérard Andriamanohisoa réplique que ce transport par câble ne perturberait pas l'enseignement.

Inaudible

Tous les travaux à réaliser seraient à l'extérieur de l'école. Ce moyen de transport serait inaudible. Les élèves et les riverains s'habitueraient à son existence, comme à l'existence des bus. Que dans les pays développés, ce moyen de transport est installé près des écoles, pour faciliter le déplacement des élèves. En outre, il n'y aurait pas de risque d'accident.

La cabine ne tomberait pas. Ce projet suivrait les normes européennes. Pourtant, on a déjà connu des accidents de téléphérique, en Europe. Notamment, la chute d'une cabine en Italie, en 2021, qui a causé la mort d'une dizaine de personnes. Ceci dit, il faut toujours être vigilant et être sur ses gardes.

Le secrétaire d'État en charge des Nouvelles villes et de l'habitat indique qu'il n'est pas acceptable que des enfants aient été poussés à manifester contre ce projet qu'ils ne connaissent pas. L'équipe du SENVH va descendre au niveau des écoles concernées, pour expliquer aux élèves le téléphérique. Au lancement de ce projet, les tickets de transport seraient gratuits pour les élèves, afin de les habituer.