Afrique: Rallye Motul IV - Début idéal pour Fred et Mick

Le vice-champion national, Fred Rabekoto remporte la premiere manche du championnat de Madagascar. Il a devancé après rude combat, Mathieu, champion national en titre.

Podium 100% Asacm. Un trio du club Asacm rafle les trois premières places dans la catégorie auto du quatrième Rallye Motul organisé par FMMSAM. L'équipage Frederic Rabekoto-Mick Ratrimoarinosy sur Subaru termine premier au classement général et du groupe M12 de la manche inaugurale du championnat de Madagascar des rallyes.

Le vice-champion national a bouclé les dix épreuves spéciales longues de 112km en 01:20:04.4. "Nous n'avons pas de stratégie précise. Notre objectif a été de finir jusqu'au bout le rallye ... Nous avons tout fait pour prendre un peu d'avance lors des deux premiers jours et nous n'avons fait que gérer, après...

Côté mécanique, nous avons eu un support de pont cassé à la fin de la deuxième journée et nous avons eu du mal à gérer la dernière journée", confie Fred après la belle victoire d'entrée.

Le champion national en titre, Mathieu Andrianjafy copiloté par Andry Tahina Rakotomalala sur Subaru termine en seconde position (+00:28.59) après une belle bagarre de trois jours. "C'est ce que nous avons pu faire. Nous rectifierons prochainement... C'est triste qu'il y avait des sabotages dans les spéciales. C'était dangereux et pourquoi vouloir endommager notre voiture. Je ne sais pas où est le probleme", regrette l'Enfant Terrible.

A son quatrième rallye mais la première fois au volant d'une 4RM, Aro Kiady Rajemison accompagné par sa mère Fanja Ramiakatsoavina sur Subaru complète le podium (+01:43.71) de la catégorie auto et troisième en M12. "J'ai bien apprécié. J'étais encore en train de découvrir la voiture avec le reflexe et l'habitude en 2RM. J'ai géré les deux premiers jours puis j'ai attaqué le dernier jour. Et je suis content d'avoir fait deux scratches (ES7-ES8)" confie Aro Kiady.

Sabotage

Le vainqueur de la précédente édition, l'équipage Tahina Razafinjoelina-Rojo Rabenanahary sur Subaru finit à la sixième place au général et quatrième du groupe M12 (+02:18.74). "Notre rallye a été gâché par une crevaison lors de la deuxième journée outre les autres soucis mécaniques comme le surchauffe..." relate Tahina.

L'équipage Lai Kam-Willy Ratsimbazafy sur X3 XRS Turbo R complète le podium au classement général (+01:15.40) et vainqueur en SSV. Il a devancé Jacques Ferre-Sylvie Rakotovao sur Canam SSV4 (+01:30.74).

Freddy Rakotomanga sur Isuzu D-Max finit premier de la catégorie T2 et onzième au général. Concernant les incidents de sabotage, des mottes de terre, des broussailles et un bloc de pierre ont été mis dans les ES4 et ES5, "l'enquête est en cours, nous ne pouvons rien dévoiler pour l'heure...

La sanction pourrait être pour un club si l'acte est prouvé est l'interdiction d'organiser un événement", explique Jacuqes Harinirina directeur de course. Vingt-et-une voitures sur les trente-deux partantes ont fini le rallye jusqu'au bout. Le prochain rendez-vous sera le Rallye Asacm du 17au 19 juin.

Classement général:

1-Frederic Rabekoto-Mick Ratrimoarinosy (Subaru) 01:20:04.4

2-Mathieu Andrianjafy-Andry Tahina Rakotomalala (Subaru) +00:28.59

3-Lai Kam-Willy Ratsimbazafy (X3 XRS Turbo R) +01:15.40

4-Jacques Ferre-Sylvie Rakotovao (Canam SSV4) +01:30.74

5-Aro Kiady Rajemison-Fanja Ramiakatsoavina (Subaru) +01:43.71

6-Tahina Razafinjoelina-Rojo Rabenanahary (Subaru) +02:18.74

7-Daniel Rabetafika-Johan Rahamefy (Subaru) +02:34.36

8-Patrice Neveu-Josée Bezandry (Canam) +05:31.59

9-Hery Rasoamaromaka-Kakah (Peugeot 208) +06:03.40

10-Yves Maurice Rakotoniaina-Rina Randrianarisoa (Mitsubishi Evo X) +07:53.55