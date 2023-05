Togo: Lomé et ses environs - Ces bassins de rétention qui ne retiennent rien !

Dur, dur en ces temps de pluie de vivre aux bords des bassins de rétention de Lomé et ses environs. On en veut pour preuve toutes les tracasseries auxquelles ces riverains doivent faire face à chaque pluie.

Alors que la région maritime, surtout Lomé et ses environs sont arrosés depuis 4 heures du matin, ce sont les bassins de rétention qui ont refusé l'eau, parce que plein. Selon nos confrères de Gapola, « de Léo 2000 à Adidoadin en passant par Adidogomé Douane, les retenues d'eau cèdent une à une créant la désolation totale dans les maisons ». Et poursuit le confrère, « non seulement les maisons sont inondées à Léo 2000, 2 Lions, Adidoadin et récemment à Adidogomé Douane, on dénombre également des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. A cela s'ajoute l'impraticabilité des rues d'accès, l'impossibilité d'accès aux maisons, la prolifération des moustiques, l'arrêt des activités économiques des environs, la pollution générale de l'environnement et, dans le pire des cas, les maladies ».

Et l'auteur del'article cite un riverain qui indique, « La zone de Léo 2000 n'avait aucun problème. Mais un jour on a décidé de créer un bassin. C'est comme ça qu'ils nous ont sacrifié, parce que la zone n'était pas sinistrée. On a sinistré la zone en implantant ce bassin. Les cinq (5) premières années, le problème n'était pas visible. Par manque d'entretien et de curage pour maintenir la capacité du bassin on a fini par sinistré la zone ».

Aussi, évoque t on la capacité même de ces bassins à contenir l'eau et un travail approximativement fait. « Quand nous prenons le cas des bassins de Léo 2000 ou encore d'Adidogomé Douane, ce sont des bassins qui ne peuvent pas contenir de l'eau. Ça ne peut qu'être un transit vers un exutoire. Particulièrement au niveau de Léo 2000, on constate malheureusement qu'il ne s'agit que d'un travail approximatif. La retenue est mal dimensionnée et mal entretenue. Le gouvernement fait des efforts pour lutter contre les inondations, mais on réalise que ceux qui font les travaux ne sont que des affairistes », a-t-il expliqué.

Le confrère accuse la « légèreté des travaux de ces ouvrages, le manque d'exutoire ou de collecteur et de dispositif de pompage pour drainer les eaux vers la lagune et la mer » ; ce qui « occasionnent régulièrement des inondations dans les quartiers abritant ces retenues d'eau ».

Comme correctif possible à apporter à ces ouvrages et aux inondations qui mettent à mal les populations riveraines, il est proposé par plus d'un, l'équipage de ces bassins en difficulté en « pompe de grande capacité de pompage » et l'aménagement des voies d'accès à ces bassins et leur curage régulier.