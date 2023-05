Ile Maurice: Conférence de presse du GM - Quand Subhasnee Luchmun Roy donne des leçons de journalisme

Les intervenants lors des conférences de presse du gouvernement nous surprennent de plus en plus. Il est vrai que certains ténors, comme Maneesh Gobin, ne se font plus voir ni entendre. Pour des raisons évidentes. Mais est-ce une raison pour que n'importe qui du gouvernement vienne s'adresser à la presse ?

En tout cas, la députée Luchmun Roy a saisi l'occasion pour commettre deux erreurs, nous dit un membre du gouvernement : elle a associé l'unité de Jagai au gouvernement et, surtout, a donné des leçons de journalisme aux... journalistes. «Alors qu'elle ne l'a jamais été, souligne une vraie journaliste, contrairement à ce qu'elle prétend. Elle a été animatrice quadrilingue et on se souvient de cette phrase demeurée mémorable: "bahut bahut cado" et autres exploits tout aussi buccaux comme lorsqu'elle a enfoncé 50 pailles dans sa bouche.»

Subhasnee Luchmun Roy a demandé à au moins deux reprises samedi aux journalistes de «vérifier et contre-vérifier» leur source d'information et d'essayer de connaître la motivation de la source. S'il fallait connaître la motivation de la source... Et qu'il ne faut pas sortir une information juste pour recueillir le maximum de «vues» ou de «j'aime».

Elle a aussi mis en garde les animateurs de radios privées. «L'IBA veille. Et il faudra prendre votre responsabilité et ne pas laisser les invités sur le plateau dire n'importe quoi.» Comment ? En fermant la bouche ou en interrompant chaque fois l'invité ou en utilisant le frein, le «dump», à tout instant ?

L'ex-animatrice ne l'a pas dit. Elle semble vouloir que les animateurs et les journalistes ne posent pas de questions dérangeantes? Et que l'on fasse comme elle au Parlement lorsqu'elle pose des questions complaisantes que les ministres utilisent pour perdre du temps ?

À la fin de son intervention samedi, Subhasnee Luchmun Roy a voulu quand même amadouer les journalistes en parlant du respect de son PM envers eux. Comme Pravind Jugnauth l'a fait jeudi dernier, en lançant à une journaliste «ou pa fouti réponn mwa...» ?