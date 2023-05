Cote d'Ivoire: Université Polytechnique de Man - Inauguration de la Mosquée et de la chapelle

Vendredi 12 mai 2023: " Une grande première et un événement historique en Côte d'Ivoire, un acte de grande foi, la vision exceptionnelle d'un homme spécial..." les qualificatifs et superlatifs ont été abondants dans les allocutions et prêches de Sékou Sylla secrétaire général du Conseil supérieur des imans, des mosquées et des affaires islamiques ( Cosim) et Monseigneur Dedi Gaspard Gnéba, évêque de Man, lors de l'inauguration de la mosquée Lacina Coulibaly et de la chapelle universitaire de l'université polytechnique de Man ( UPM).

En effet, le vendredi 12 mai 2023, peut être considéré pour l'ensemble des personnels et étudiants de l'UPM, ainsi que pour la population manoise comme un vendredi saint qui a vu le baptême de lieux de culte musulman et chrétien dans l'enceinte de l'établissement et en dehors de l'espace dédié à l'extension de l'institution universitaire.

Don de la famille Coulibaly, le représentant El hadj Lacina Coulibaly, a expliqué ce qui a motivé les siens à construire ces lieux de culte et a officiellement remis les clés aux dignitaires religieux qui, dans un parfait esprit de tolérance religieuse, ont, l'un et l'autre été présents d'abord pour l'inauguration de la mosquée après la prière du vendredi, puis dans l'après-midi pour l'inauguration de la chapelle baptisée par les soins de Monseigneur Dedi Gaspard, chapelle Saint Thomas d'Aquin " le plus savant des saints, et le plus saint des savants".

Les deux dignitaires religieux, n'ont pas tari d'éloges sur les qualités managériales et humaines d'El hadj Lacina Coulibaly qui a permis, pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, de construire, à quelques encablures l'un de l'autre, des édifices religieux musulman et chrétien dans l'enceinte d'une institution académique mais en dehors de l'espace réservé à son extension.

Au cours des inaugurations, l'imam Sékou Sylla surnommé le " protecteur de lAEEMCI', et Monseigneur Dedi Gaspard ont été élevés au grade d'ambassadeurs de l'UPM.

Pour servir d'interface entre l'administration de l'UPM et les communautés religieuses, Dr Coulibaly Lérahaya a été nommé Recteur de la mosquée et Mme Agbo Dominique administrateur de la chapelle.

Soulignons que l'Amir de l'Association des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire (AEEMCI), Mamadou Saliou Diallo et tout le presbytorium de l'église catholique à Man étaient présents ainsi que des autorités administratives de la région.