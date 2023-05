Cote d'Ivoire: Grain de Sel - Le prêt, la nouvelle arme des arnaqueurs

« Bonjour M/Mme, Un de vos correspondants au nom de X au numéro Y a emprunté de l'argent avec notre entreprise. Le dernier délai est passé, nous l'appelons il refuse de coopérer pour le paiement. Alors dites-lui qu'il est en état d'infraction et s'il ne passe pas au remboursement, nous alerterons tous ses correspondants et il sera ensuite sous poursuite judiciaire. LE PRET ».

Ce message, plusieurs abonnés des réseaux mobiles l'ont reçu. Ils ont aussi reçu des appels téléphoniques donnant les mêmes sommations.

Quand on rappelle le numéro expéditeur du message, une voie féminine répond : « Nous sommes une microfinance en ligne et on fait des prêts rapides... Mais madame, pourquoi vous m'appelez et vous posez beaucoup de questions... je suis dans un taxi, je vais à l'hôpital avec mon fils qui est souffrant, quand je descends du taxi, je vais vous rappeler ».

Puis, elle raccroche. Et jamais elle ne rappelle. Pire, ce numéro reste constamment injoignable. De plus, quand vous appelez vos correspondants concernés (parce que vous reconnaissez leurs noms et leurs numéros fournis par les inconnus), ils s'étonnent qu'ils soient des créanciers recherchés.

Purement de l'arnaque. Ils sont vraiment ingénieux ces arnaqueurs qui n'en démordent pas face aux moyens mis en place par les autorités pour traquer les cybercriminels.

Si ce n'est pas des Sms vous invitant à assister un de vos proches dont la voiture est en panne ou qui a été victime d'un accident de la circulation, ce sont des sommations pour le remboursement d'un prêt qui n'a jamais existé. Il faut être vraiment ingénieux pour penser soutirer des sous à des honnêtes citoyens.

Tel est aussi le revers de l'évolution technologique et des nouvelles technologies de la communication et de l'invasion du numérique qui nous embarquent tous. Malheureusement, nombreux sont nos concitoyens qui se laissent prendre au piège de ces cybercriminels qui les dépouillent totalement sans regret. Vigilance ! Vigilance ! Vigilance !