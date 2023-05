Cote d'Ivoire: Université Polytechnique de Man - Le PCA du conseil café-cacao invite les étudiants à aider à la transformation de nos matières premières

Vendredi 12 mai 2023: " Agriculture ivoirienne: filières professionnelles, enjeux et perspectives" a été le thème sur lequel l'ingénieur Minahaya Siaka Coulibaly, président du Conseil d'administration du Conseil Café-cacao a entretenu son auditoire, à l'amphithéâtre Alassane Ouattara de l'université polytechnique de Man.

Venus nombreux à deuxième édition de ces conférences mensuelles dont le but est de donner une meilleure visibilité à l'institution universitaire en y invitant des conférenciers de renom, étudiants et enseignants ont été instruits sur les questions se rapportant au monde agricole et sur les différentes possibilités de carrière liés à ce secteur d'activités.

Le conférencier a abordé les grands enjeux mondiaux et nationaux en matière d'agriculture, entre autres faire reculer la faim, la prise en compte de l'environnement, l'occupation rationnelle et optimale des terres arables, etc., puis a invité les étudiants à s'engager dans l'entrepreneuriat et l'auto-emploi car il y a beaucoup à faire: " vous avez de nombreuses perspectives en termes de carrière au niveau de la transformation de nos matières premières et je vous invite à faire valoir vos compétences afin de trouver des solutions aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés, relativement à la transformation de nos matières premières.

Le Président de la République nous a donné un mot d'ordre: transformer nos matières premières, ici, en Côte d'Ivoire. Et l'UPM peut et doit apporter son expertise à cette fin" a dit le conférencier. Puis le PCA Minahaya Siaka Coulibaly a invité les étudiants et leurs encadreurs à faire preuve d'inventivité afin de contribuer à réduire la pénibilité du travail agricole par la conception de machines, à exploiter toute la chaîne de valeurs du café- cacao allant du cabossage à fève fermentée et séchée, et à ne minimiser aucun segment se rapportant à l'agriculture. Ensuite il s'est prêté aux questions de son auditoire avant d'être fait ambassadeur de l'université polytechnique de Man par le premier responsable de cette institution universitaire le Professeur Lacina Coulibaly.

De cette distinction, le nouveau ministre plénipotentiaire de l'UPM s'est dit honoré et a promis apporter sa contribution pour le rayonnement de l'UPM.

Le lendemain, le PCA Minahaya Siaka Coulibaly, qui est aussi depuis juin 2022, le plus haut gradé en Afrique et premier Noir au monde à avoir le grade de ceinture noire 9e dan de Taekwondo, a participé à la séance d'entraînement du club Taekwondo de l'UPM dirigé par maître Yéo Mohamed Anderson, 6e dan de Taekwondo et enseignant de Biochimie à l'UPM.

Cette séance d'entrainement a été l'occasion pour le plus haut gradé Noir Africain de donner des clés pour un meilleur rendement dans cet art martial coréen.