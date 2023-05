Tunisie: PLAY-OUT | 8e journée - Le ST décroche le CAB

Le Stade caracole en tête, les Cabistent marquent le pas, l'OSB et l'ESHS dégringolent, alors que l'ESM assure le minimum.

Des raisons de suivre la 8e ronde du play-out? Il y en avait à satiété, avec en amont, avant le déroulé des matchs d'hier, les première et dernière places non encore attribuées. Des enjeux importants donc au menu, avant que ce tournoi ne referme bientôt ses portes. Hier après-midi, en l'état, la bataille pour le leadership et surtout la lutte pour le maintien furent scrutés en long et en large, en cours de jeu, sous toutes les coutures même jusqu'au coup de sifflet final des arbitres Sadok Selmi, Khaled Gouider et Walid Jeridi, choisis pour officier cette 8e journée.

Duel à distance entre Cabistes et Bardolais en haut de l'affiche et pré-purgatoire à éviter pour les quatre autres formations en course, maintenant que le rideau est tombé sur cette 8e journée, ça va forcément faire mal, dès l'épilogue de l'avant-dernière ronde, la 9e sur 10, un rendez-vous que ne doivent absolument pas manquer les équipes en lice pour le maintien, histoire de sauver leur peau.

Ne nous projetons pas précipitamment cependant et revisitons tout d'abord les faits saillants et les temps forts qui ont marqué la journée d'hier.

Ce faisant, le suspense est resté entier durant plus de 40 minutes avec Cap-bonais et Sahéliens qui s'observent, Stadistes et Sudistes qui se jaugent, et enfin Miniers et Cabistes qui ne se livrent pas. Jusque-là donc, c'est le statu quo, des situations qui n'évoluent pas, ce qui ne fait pas les affaires de Sidi Bouzid et Hammam-Sousse, tous deux situés dans les abîmes du classement avec un avantage en faveur de l'OSB au goal-average. 41', première mèche de cette journée allumée par le buteur du ST, Haithem Jouini.

Le Stade est maintenant perché tout seul en haut du pavé, alors que le CAB ronge toujours son frein à Métlaoui. 44' maintenant, Soliman, à son tour, enfonce un peu plus l'ESHS grâce à un but de Ellyes Brinis. Les Cap-bonais se détachent sur le podium alors que le désespoir est à la hauteur de l'espoir qu'avaient suscité les promesses des matchs précédents de l'ESHS. Bref, à la pause, l'Espoir de Hammam-Sousse est co-lanterne rouge avec l'OSB qui compte un meilleur goal différence. Voilà pour le premier half.

De retour des vestiaires, rien n'est à signaler durant une bonne demi-heure de jeu. Et à un quart d'heure de la fin, Soliman mène toujours, idem pour le ST, alors que le CAB est toujours accroché. A 7 minutes de la fin du temps réglementaire, les Bardolais doublent la mise par l'incontournable Haithem Jouini qui signe donc un doublé. Au final, le Stade caracole en tête, le CAB s'essoufle, l'OSB et l'ESHS dégringolent, alors que l'ESM prend un précieux point..

Classement Pts

1) ST 19 (+6)

2) CAB 17 pts (+7)

3) ASS 13 pts (-4)

4) ESM 11 pts (-5)

5) OSB 8 pts (+1)

-) ESHS 8 pts (-2)

ASS-ESHS (1-0)

ST-OSB (2-0)

ESM-CAB (0-0)