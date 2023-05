Tunisie: Mohamed Ali Gharsallah, directeur commercial et marketing de Smart Tunisie - «Ce n'est qu'un début... »

«La collaboration avec Epson ne date pas d'aujourd'hui. Elle a démarré depuis 1989, à l'époque où la société exerçait au nom de la première société du groupe, "Prologic Tunisie".

Il s'agit donc d'un partenariat de longue durée, qui fait aujourd'hui de Smart Tunisie -- leader de la distribution informatique en Tunisie -- le partenaire le plus ancien d'Epson en Afrique du Nord et en Afrique francophone. On a réussi aussi à développer un business très important, faisant de la Tunisie l'un des pays les plus importants pour Epson dans notre région et même au niveau de l'Europe et de la région Mena.

2022 était une excellente année pour Epson, avec des chiffres de croissance très importants sur le marché tunisien. La société a enregistré une année record en termes de chiffre d'affaires dans notre pays, grâce notamment à un partenariat fructueux qui ne cesse de se consolider au fil des années. Ces résultats sont aussi le fruit des produits innovants Epson qui se distinguent par leur excellente qualité. Aujourd'hui, on parle d'un taux de retour de produit qui ne dépasse pas le 0,1%; ce chiffre prouve qu'Epson a des produits très fiables et que les consommateurs peuvent avoir entièrement confiance en nos produits.

Pour l'année 2023, nous espérons continuer à faire croître notre partenariat avec des objectifs très élevés. Nous sommes confiants avec la nouvelle gamme des produits qui arrive, tout en tirant profit des acquis des dernières années, avec des produits qui ont fait leurs preuves. Nous avons aussi beaucoup de nouveautés à annoncer sur les différentes gammes de produits, que ce soit au niveau des imprimantes, des vidéoprojecteurs, des produits d'impression large format... Il y a aussi beaucoup de nouveauté en ce qui concerne la gamme professionnelle qui se développe beaucoup et qui permet à Epson d'être un concurrent très sérieux à toutes les technologies laser avec une technologie jet d'encre thermique qui utilise des cartouches d'impression. Cette technique économique permet de maîtriser la consommation d'encre.

En ce qui concerne l'organisation de cet événement en Tunisie, c'est une fierté pour nous de pouvoir accueillir tous les partenaires de la région (Maroc, Algérie, Afrique francophone, des partenaires français qui font de la distribution en Afrique...). C'est un événement annuel où Epson accueille ses invités et ses partenaires annuellement. Ce sera le début d'autres événements plus importants pour Epson et pour d'autres marques de l'informatique pour améliorer l'image de notre pays».