Afrique: Joseph Valleau, Directeur régional pour Epson en charge de l'Afrique francophone et Des territoires d'outre-mer français, à La Presse - «Nous aspirons à devenir un exemple d'innovation»

interview

Avec un chiffre d'affaires passant de 7,4 à plus de 12 millions d'euros entre 2012 et 2022, le géant et spécialiste japonais de l'impression Epson vise, aujourd'hui, à renforcer sa présence sur le marché tunisien et sa collaboration avec les différents partenaires, à se rapprocher davantage des consommateurs tunisiens et à enregistrer un taux de croissance de l'ordre de 10% durant l'année 2023.

Pour cette année, Epson a choisi, pour la première fois, la Tunisie pour organiser sa rencontre annuelle. Pourquoi ce choix et quelles sont les grandes lignes de cette rencontre ?

En tant que marque leader pour les imprimantes, les projecteurs, la gamme d'impression couleur..., offrant des produits, des services et des solutions de haute performance, nous visons, toujours, à être un exemple d'innovation qui fait la différence et dépasse parfois les attentes de nos clients.

Aujourd'hui, Epson est le numéro 1 en Afrique du Nord et au Maghreb, en ce qui concerne l'impression couleur. Et c'est le cas, bien évidemment, pour le marché tunisien où nous avons 70% des parts de marché sur la gamme EcoTank. Sa spécificité est d'être un produit qui arrive avec trois ans de garantie et des capacités d'encres incluses dans la machine qui permettent d'imprimer pendant une très longue durée. On parle de 10.000 à 12.000 pages par imprimante.

Pour l'événement, il s'agit, en fait, de la rencontre annuelle d'Epson, durant laquelle nous partageons avec nos différents partenaires de la région notre stratégie, nos résultats et nos ambitions sur les différents territoires.

Aujourd'hui, nous avons des partenaires de toute l'Afrique. Et ça nous tient à coeur de l'organiser cette année en Tunisie, puisque, depuis 2011, nous n'étions pas venus. A travers cette rencontre, nous voulons aussi montrer notre soutien à ce pays et reconfirmer notre positionnement stratégique sur ce marché, au vu des excellents résultats enregistrés durant ces dernières années, mais également parce que nous souhaitons mettre la Tunisie au centre de la région.

Vous dites, donc, que ce partenariat est pérenne et qu'il est bénéfique aux deux parties ?

Absolument. La Tunisie est l'un des marchés les plus importants pour nous. Historiquement parlant, Epson était toujours très présent sur le marché tunisien et sur les différentes gammes de produits: l'impression ou les vidéoprojecteurs...

Aujourd'hui, la Tunisie représente le deuxième marché sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest pour Epson. Il s'agit, à cet effet, d'un marché très important dans lequel nous allons continuer d'investir à travers des équipes en local, mais aussi à travers le renforcement des partenariats avec les différents partenaires de la place sur les différentes gammes de produits. Notre objectif, aujourd'hui, est de continuer et de renforcer cette croissance soutenue sur le marché tunisien et de soutenir les différents secteurs d'activité dans lesquels nous travaillons. À titre d'exemple, nous sommes très actifs dans le secteur de l'éducation en particulier, où nous avons équipé un grand nombre d'écoles, à travers des donations de matériels Epson afin d'aider le secteur dans son ensemble... Nous allons continuer dans cette démarche.

Comment l'innovation est-elle encouragée chez Epson ? Comment la société s'adapte-t-elle aux tendances actuelles de cette industrie (numérisation, impression sans fil...) ?

De par sa nature, Epson est une société qui investit énormément dans la recherche et le développement pour développer ses technologies, produits et services exclusifs. Chaque jour, nous investissons environ cinq millions d'euros dans la R&D pour pouvoir développer nos produits avec un objectif de durabilité, mais également environnemental. L'objectif ici, c'est de développer des produits qui consomment le moins possible d'électricité, mais aussi en utilisant des matières recyclables.

En effet, Epson s'est engagée dans une nouvelle ère d'innovations, basée sur la R&D et axée sur l'homme et la planète, pour le développement de nouveaux matériaux et technologies qui réduisent l'impact sur l'environnement... Nous sommes convaincus que l'innovation est véritablement transformatrice et, pour ce faire, il faut un changement culturel et une collaboration. Et donc, nous avons un rôle à jouer dans les actions pour la société et l'environnement.

Pouvez-vous nous citer des exemples dans ce cadre-là ?

Les initiatives environnementales ne manquent pas. À titre d'exemple, nous cherchons toujours à améliorer notre processus sur la partie chaîne de logistique. Nous essayons d'écourter les délais de livraison pour pouvoir minimiser l'impact environnemental de toute notre chaîne logistique que ce soit sur la partie livraison ou pour l'utilisation de l'électricité. Nous avons même des ambitions de pouvoir utiliser l'énergie renouvelable dans l'ensemble de nos bureaux.

Ainsi, fournir des produits, qui sont faibles en terme de consommation électrique, reste un sujet important, à l'heure où les prix de l'électricité sont de plus en plus élevés et où les problèmes environnementaux sont au coeur des discussions.

Donc, réduire la consommation d'électricité permet non seulement de réaliser des économies, mais aussi de faire un geste pour la planète et de travailler avec des produits durables. Ceci s'applique, également, avec la technologie EcoTank où on peut réduire considérablement la production des déchets au niveau de l'impression.

Sur le long terme, cette approche environnementale sera bénéfique non seulement à nos clients, mais aussi au monde dans lequel on vit, car nous sommes convaincus qu'il faut offrir des solutions qui profiteront à la fois à l'homme et à la planète.

Et quel est votre business plan pour la Tunisie ?

En Tunisie, nous avons connu une forte croissance entre 2012 et 2022. Durant cette décennie, notre chiffre d'affaires est passé de 7,4 à plus de 12 millions d'euros. Cette croissance était générée par plusieurs gammes de produits dont notamment les imprimantes EcoTank où nous sommes leader sur le marché tunisien avec plus de 70% des parts de marché sur cette gamme de produit, mais également sur la partie vidéoprojection.

Des années durant lesquelles nous avons remporté des appels d'offres avec les différentes entités gouvernementales qui ont cru en notre technologie, du point de vue coût, mais également du point de vue énergie (avec notamment la faible consommation).

Pour 2023, nous visons une croissance moyenne de l'ordre de 10% pour le marché tunisien.