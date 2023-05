Tunisie: Sousse | Examens nationaux - 29 centres d'examen pour 8.205 candidats

Au gouvernorat de Sousse, 8.205 candidats passeront les épreuves du baccalauréat en juin 2023, dont 6.896 dans les établissements publics, 896 dans les établissements privés et 413 en candidats libres.

«Toutes les dispositions ont été prises au niveau du commissariat régional à l'éducation de Sousse afin d'assurer le bon déroulement de tous les examens nationaux, notamment l'épreuve du baccalauréat, ainsi que le diplôme de fin d'études de l'enseignement de base (Dfeeb) et celui du concours d'entrée aux collèges pilotes, qui se dérouleront à partir de juin prochain », nous a confié Leila Ben Sassi, commissaire régionale à l'éducation.

D'après les chiffres qu'elle nous a communiqués, au total 8.205 candidats passeront les épreuves du bac, en juin 2023. Ainsi, 6.896 élèves passeront les épreuves dans les établissements publics, alors que 896 élèves des établissements privés et 413 en candidats libres. Cette session connaîtra la mobilisation de 3.150 professeurs surveillants et l'aménagement de 29 centres d'examen et d'un centre de correction.

Les candidats à l'examen du Bac sont répartis selon les sections comme suit : la section lettres (1.452), la section mathématiques (626), la section sciences expérimentales (1.433), la section économie-gestion (2.834), la section sciences techniques (1.474), la section science informatiques (261) et la section sport (125). Les épreuves se dérouleront les 7, 8, 9, 12, 13 et 14 juin 2023 et les résultats seront proclamés le dimanche 25 juin.

Leila Ben Sassi a indiqué aussi qu'une parfaite coordination a été envisagée entre les forces de sécurité (armée, brigades d'intervention....) et le commissariat régional à l'éducation afin d'assurer la sécurité et surveiller nuit et jour tous les centres d'examen et de collecte.

Dfeeb et concours d'entrée aux collèges pilotes

Quant aux mesures prises pour contrecarrer les tentatives de fraude, elle a signalé qu'il est interdit d'accéder à l'établissement scolaire muni d'un téléphone portable et de tout appareil électronique (tablette, stylo et montre électronique, oreillettes...). Tout fraudeur est passible d'une privatisation de passer le bac d'une durée de 1 à 5 ans.

Pour l'examen du Dfeeb (diplôme de fin d'études de l'enseignement de base), on compte au total 2.166 candidats, dont 1.646 des établissements publics et 520 des établissements privés. Les épreuves se dérouleront les 19, 20 et 21 juin. Les candidats ayant obtenu les meilleurs scores au Dfeeb auront l'opportunité d'accéder aux lycées pilotes.

Enfin, pour le concours d'entrée aux collèges pilotes, on compte un total de 3.835 candidats, dont 2.809 des établissements publics ,1.022 des établissements privés et 4 candidats libres. Les épreuves auront lieu les 22, 23 et 24 juin 2023.