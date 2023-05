Afrique: 76e Festival de Cannes - La Tunisie dignement représentée

Le coup d'envoi de la 76e édition du Festival international du film de Cannes aura lieu demain mardi 16 mai avec un film français « Jeanne du Barry » de Maïwenn. La cérémonie d'ouverture et le film seront transmis en direct dans toutes les salles de cinéma de France. Pour sa part, France télévisions diffusera la cérémonie d'ouverture en direct sans le film.

Dans ce film historique, Maïwenn incarne elle-même l'héroïne éponyme aux côtés de Jhonny Depp, Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory et India Hair. Le film est dédié à la vie, l'ascension et la chute de la favorite du roi Louis XV. Maïwenn n'est pas à sa première participation à Cannes. En 2011, la réalisatrice remporte le Prix du Jury pour le film « Polisse » et quatre ans plus tard, elle revient en sélection officielle avec « Mon Roi » pour lequel Emmanuelle Becot remporte le prix d'interprétation féminine.

Une vingtaine de films seront en lice pour la Palme d'Or. Présidé par Ruben Ostlund, titulaire de 2 Palmes d'Or, le jury auquel participent les grandes pointures du 7e art et de nombreux palmés à l'instar de Hirokazu Kore-eda, Nuri Bigle Ceylan, Ken Loach, Nanni Moretti, Wim Wenders et Martin Scorsese et un nombre significatif de cinéastes émergents telle que Kaouther Ben Hénia avec son film « Les filles d'Olfa »,

Pedro Almodovar, cinéaste espagnol très apprécié par les cinéphiles, présentera en première mondiale « Strange Way of Life », court western tourné dans le sud de l'Espagne. Les Américains Martin Scorsese avec « Killers of the Flower Moon » avec Leonardo DiCaprio et James Mangold avec « Indiana Jones et le Cadran de la Destinée » avec Harrison Ford. Le Festival rendra un hommage exceptionnel à ce dernier pour l'ensemble de sa carrière.

Un hommage posthume sera rendu à Jean-Luc Godard, icône du cinéma français, décédé en 2022 avec la projection en avant-première et en exclusivité de son dernier opus « Drôle de guerre », ainsi qu'un documentaire qui lui est consacré et un de ses chefs-d'oeuvre restauré « Le Mépris ».

Carrefour où se rencontrent les professionnels du cinéma du monde entier, le Festival international du film de Cannes est le lieu de toutes les attentions et rencontres les plus surprenantes durant 15 jours. La Tunisie sera dignement représentée dans cet événement prestigieux non seulement avec « Les filles d'Olfa » dans la compétition officielle, mais aussi dans des sections parallèles avec d'autres projets prometteurs.