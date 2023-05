Ile Maurice: Maisons conteneurs - Une option «low cost» et écologique

Depuis leur création dans les années 1950, les conteneurs maritimes ont largement contribué au développement du commerce international. Désormais, leur utilisation ne se limite plus aux transports.

De nos jours, les maisons conteneurs sont très populaires. Ces constructions modulaires, réalisées à partir de conteneurs maritimes, attirent plusieurs foyers à la recherche d'un logement original et écologique. L'autre avantage de la maison conteneur est qu'elle est économique, avec de nombreuses possibilités d'aménagement. Zoom.

Vous recherchez une maison modulable, originale et tendance ? Investir dans une maison conteneur est probablement l'option pour vous. En effet, les maisons fabriquées à partir de conteneurs récupérés dans les ports sont une pratique de plus en plus populaire. À Maurice, tout un marché s'est spécifiquement développé autour de cette tendance ces dernières années. Il existe des sociétés, comme Velogic, qui proposent des hébergements conçus à partir d'anciens conteneurs utilisés pour le transport de marchandises maritimes dites «de dernier voyage». À l'étranger, le concept existe aussi depuis longtemps.

Quel en est le prix ? Selon des personnes proches du dossier, le prix d'une maison conteneur dépend de différents facteurs : la surface habitable, le nombre de pièces, les fondations de la maison, les dimensions des ouvertures (portes, fenêtres, etc.), les finitions (intérieurs et extérieurs), les branchements (électricité, gaz, téléphone, télévision, internet, etc.), et la terrasse, entre autres.

Concept écologique

Véritable solution emblématique de logement construit avec des matériaux recyclés, une maison conteneur est, en effet, une solution peu polluante. L'utilisation de conteneurs maritimes garantit le recyclage de ces blocs. Concrètement, en utilisant ces conteneurs métalliques pour construire des logements, les entreprises recyclent les équipements en fin de vie. Ceci réduit la quantité de déchets qui pollue notre environnement. Par ailleurs, la transformation de conteneurs en habitat limite la surexploitation des ressources naturelles.

En effet, la construction des maisons traditionnelles nécessite des matériaux tels que le bois, le ciment et les barres de fer, entre autres. Pour construire les maisons conteneurs, les constructeurs n'ont besoin que d'un ou de plusieurs conteneurs neufs ou reconditionnés. De plus, la structure des conteneurs est en métal, reconnu comme étant un matériau responsable et écologique car à 100 % et recyclable à l'infini.

Enfin, les maisons conteneurs ne nécessitent aucune modification du sol. Les travaux se déroulent entièrement hors site, ce qui rend cette construction encore plus écologique.

Acheteurs non éligibles aux prêts bancaires

Cependant, le seul problème avec les maisons conteneurs à Maurice est que les banques n'accordent pas de prêts bancaires aux acheteurs.