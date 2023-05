Ile Maurice: Banque - Des bénéfices trimestriels nets de Rs 752 M pour le groupe SBM

Bonne performance financière pour le groupe SBM au terme du trimestre clos le 31 mars 2023. En effet, les bénéfices après impôts ont atteint Rs 752 millions, représentant une hausse de 5,3 % par rapport à la période correspondante en 2022. Selon la direction du groupe bancaire, cette performance découle des mesures de renforcement des capacités que le groupe a adoptées au cours des derniers mois.

À la lecture de ces résultats, plusieurs indicateurs positifs sont relevés, notamment une hausse de 27,3 % des revenus nets d'intérêts et une augmentation de 33,4 % des revenus hors intérêts. Ainsi, le revenu d'exploitation du groupe a augmenté de 29,3 % pour atteindre Rs 3,8 milliards pour ce trimestre.

Alors que le portefeuille de titres d'investissement s'est élargi, les revenus générés par le groupe ont également été soutenus par les prêts et avances nets aux clients non bancaires, qui s'élevaient à Rs 150 milliards au 31 mars 2023. Les dépôts des clients non bancaires ont, pour leur part, atteint Rs 291 milliards. Sur la base de sa performance au premier trimestre 2023, le bénéfice par action de la SBM s'est élevé à 29,1 sous pour le trimestre clos le 31 mars 2023, contre 27,7 sous pour la période correspondante en 2022.

«Nous avons poursuivi notre stratégie mise en place depuis ces dernières années, ce qui nous a permis de maintenir des ratios financiers sains pour soutenir les projets de croissance du groupe. Notre assise financière reste solide, menant à un ratio d'adéquation de fonds propres de 19,5 %, ce qui est supérieur aux seuils réglementaires. Le groupe a également conservé des positions saines en termes de qualité de ses actifs, de son financement, de sa liquidité et de son efficacité», souligne Sattar Hajee Abdoula, président du groupe SBM.

Selon les dernières indications, la reprise économique mondiale reste sur la bonne voie, mais les perspectives sont incertaines en raison de l'inflation élevée, des tensions géopolitiques et des turbulences du secteur financier dans certains pays. Dans cette conjoncture, la croissance du PIB mondial devrait ralentir, passant de 3,4 % en 2022 à 2,8 % en 2023, avant de s'établir à 3,0 % en 2024.

Le groupe poursuivra sa stratégie de croissance de manière prudente en renforçant continuellement ses capacités en termes de personnel et de technologie, tout en veillant à ce que les projets et les initiatives en cours soient mis en place de manière efficace. Selon le président du conseil d'administration, cela devrait permettre d'améliorer encore plus la qualité de l'expérience client à travers ses différents canaux, tout en soutenant les efforts de développement commercial du groupe.