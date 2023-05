Congo-Kinshasa: ISIPA annonce le financement de meilleurs projets de ses étudiants

L'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse (ISIPA) a annoncé, lundi 15 mai, son projet de sélectionner et financer, chaque année, les meilleurs projets de ses étudiants.

Son secrétaire général administratif, Jean-David Okoloba l'a affirmé au cours de l'émission « Okapi Service » qui planchait sur les opportunités d'emplois en RDC.

Il a expliqué que ce projet vise entre autres, à donner de l'emploi à ces étudiants, où peu sont ceux qui trouvent un bon travail rémunérateur dès leur sortie du monde académique.

Faute de débouchés, les diplômés préfèrent se lancer dans la débrouillardise pour arriver à nouer les deux bouts du mois. Nombreux sont devenus cambistes, vendeurs ambulants, chauffeurs de taxis, conducteurs de motos, vendeurs des cartes prépayées et autres. D'autres, rêvent un jour quitter le pays pour aller à la recherche du bien être à l'étranger. Quelles sont les opportunités d'emploi après les études à l'ISIPA ?

A la seconde partie de cette émission, Okapi Service a évoqué la question de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes qui est de plus en plus encouragé en RDC. Depuis 2012, le gouvernement a créé le Guichet unique de création des entreprises (GUCE) dans le souci de rendre plus facile la création des startups. Plusieurs structures accompagnent les entrepreneurs pour qu'ils s'épanouissent et développent leurs activités. Cependant, au niveau des universités et instituts supérieurs, le système n'encourage presque pas les étudiants à devenir des entrepreneurs pendant leurs études. Est-il possible de créer et gérer une entreprise en tant qu'étudiant ?

Jody Nkashama en parle avec Jean-David Okoloba, secrétaire général administratif de l'ISIPA et Robert Kadmina, expert en entrepreneuriat et Toussaint Kayamba, conseiller pédagogique à l'ISIPA.