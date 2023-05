Ile Maurice: Neerish Chooramun - «Les banques ne considèrent pas les maisons conteneurs comme éligibles pour un 'home loan'...»

interview

Quand Velogic a-t-il commencé à construire des maisons conteneurs ?

Velogic a commencé la modification de conteneurs en 2007 à Maurice. Nous avons commencé par des bureaux et des espaces de stockage. Par la suite, nous avons très rapidement commencé à modifier des conteneurs et à construire des maisons à partir de 2008. Nous ne sommes pas les premiers à modifier des conteneurs en bureaux, mais nous sommes les premiers à l'avoir fait de manière professionnelle, en proposant une variété de solutions et d'options, à plus grande échelle, et surtout, en ayant été les leaders au cours des 15 dernières années. Nous avons réalisé près de 800 projets depuis 2007, dont dernièrement une maison d'environ 200 m².

Comment l'idée est-elle venue ?

La tendance des maisons conteneurs a commencé à gagner en popularité à Maurice au cours de la dernière décennie, offrant une solution de logement abordable et durable pour les Mauriciens. Bien que l'idée d'utiliser des conteneurs d'expédition pour construire des maisons soit apparue pour la première fois dans les années 1950, cette méthode de construction a seulement récemment commencé à être utilisée à Maurice. Velogic a commencé à fabriquer des maisons conteneurs en 2008, offrant une alternative aux maisons traditionnelles en béton, qui peuvent être plus coûteuses et prendre plus de temps à construire. Les maisons conteneurs ont également été saluées pour leur durabilité et leur adaptabilité, ce qui les rend idéales pour les besoins spécifiques en logement à Maurice. En somme, la popularité croissante des maisons conteneurs à Maurice est le résultat de leur conception innovante et de leurs avantages pratiques pour les Mauriciens.

Les maisons conteneurs sont-elles recyclables ?

Les conteneurs utilisés pour la construction de maisons à Maurice sont généralement des conteneurs de dernier voyage. La plupart de ces conteneurs ont été utilisés pour transporter des marchandises dans le monde entier. Nous travaillons en étroite collaboration avec les compagnies maritimes pour présélectionner les conteneurs qui répondent à nos critères et les amener à Maurice avec leur cargaison finale. Les conteneurs qui ne répondent pas à ces critères ne sont pas utilisés. Ainsi, ils sont souvent en bon état structurel lorsqu'ils ne sont plus en service.

La réutilisation des conteneurs pour la construction de maisons est considérée comme une forme de recyclage car elle donne une seconde vie à ces structures en acier conçues pour résister aux intempéries en mer. Ils sont donc mis à profit pour résister aux cyclones.

Quel est le processus de construction ?

Les conteneurs sont transformés en maisons à l'aide d'un processus de conversion qui implique d'abord une présélection des conteneurs, où nous utilisons l'expertise de nos équipes pour voir quels conteneurs seront utilisés pour les maisons, les écoles ou les bureaux, et ceux qui seront utilisés pour la vente directe ou comme espace de stockage.

Pour les maisons, un plan est établi au préalable avec le client. Les possibilités de conception de maisons conteneurs sont nombreuses, et dépendent des préférences et des besoins des propriétaires. Les maisons conteneurs offrent une grande flexibilité de conception car elles peuvent être combinées et empilées pour créer des maisons de toutes tailles et formes. Ensuite, on passe au découpage des ouvertures et des espaces de vie. Chaque découpe doit être renforcée par des structures métalliques soudées au conteneur. Un nettoyage complet du conteneur est également effectué après toute modification pour s'assurer que toutes les impuretés sont éliminées afin que les traitements antirouille soient correctement effectués.

La finition du conteneur peut être très luxueuse ou industrielle. Les modifications apportées aux conteneurs dépendent de la conception de la maison et des besoins du propriétaire. Si le propriétaire souhaite une finition industrielle avec un travail du métal qui reste visible, cela réduit les coûts mais donne également un style de maison de conteneur très distinctif, qui est de plus en plus vu à l'étranger. Un mélange des deux (luxueux et industriel) peut également être fait pour ceux qui apprécient ce style.

En ce qui concerne les revêtements extérieurs, les conteneurs peuvent être recouverts de différents matériaux, tels que le bois, le ciment, le métal ou la pierre, pour les rendre plus esthétiques et en harmonie avec l'environnement. Mais nous pouvons également conserver le conteneur dans son état naturel (sans revêtement extérieur), ce qui le rend encore plus abordable et atypique.

Quelle fondation est recommandée pour ce type de maison?

Les maisons conteneurs peuvent être installées sur différents types de fondations, en fonction des besoins, des conditions du site, et de la taille de la maison. Dans la plupart des cas, les maisons conteneurs sont installées sur des fondations en béton qui sont coulées sur place, avant que le conteneur ne soit placé sur la fondation et sécurisé pour lutter contre les intempéries. Cependant, il est également possible d'installer des maisons conteneurs sur des fondations plus légères, telles que des pieux ou des poteaux. Les fondations doivent être conçues pour répondre aux normes de construction locales, et pour assurer la stabilité et la sécurité de la maison.

Face au changement climatique, les maisons sont souvent inondées. Ces types de maisons résistent-elles aux cyclones ou autres catastrophes naturelles ?

Les maisons conteneurs sont généralement considérées comme solides et résistantes aux intempéries, y compris les tempêtes et les cyclones. Grâce à leur structure en acier, elles peuvent résister à des vents très forts et sont souvent utilisées dans des zones exposées à des conditions climatiques extrêmes. De plus, ces maisons peuvent être conçues pour résister aux inondations et peuvent être construites sur des fondations surélevées pour éviter les dommages causés par les inondations. Cependant, il est important de noter que la résistance aux tempêtes et aux inondations dépend également de la qualité de la conception et de la construction, ainsi que du respect des normes de construction appropriées. Il est donc indispensable de faire appel à des professionnels qualifiés pour la conception et la construction de ces maisons afin de garantir leur résistance et leur durabilité face aux intempéries et au changement climatique.

Où installer une maison conteneur ?

Les maisons conteneurs peuvent être installées à différents endroits, mais cela dépendra des conditions géologiques et de l'accessibilité du site. Dans certaines régions, les réglementations en matière de construction peuvent imposer des restrictions sur l'utilisation des conteneurs comme habitat. Il est également important de prendre en compte les conditions géologiques et environnementales du site pour assurer la stabilité et la durabilité de la maison conteneur.

Quelle en est la durée de vie ?

La durée de vie des maisons conteneurs dépend de plusieurs facteurs, tels que l'entretien régulier, les conditions environnementales, le type de revêtement choisi par le client, et l'état initial du conteneur lui-même. Cependant, les maisons conteneurs sont connues pour leur robustesse et leur durabilité, car elles sont construites pour résister aux rigueurs de la navigation et aux intempéries. En général, un conteneur maritime standard peut avoir une durée de vie allant jusqu'à 20 ans. Cependant, avec un entretien régulier et une construction de qualité, une maison faite avec des conteneurs maritimes peut avoir une durée de vie beaucoup plus longue.

Pourquoi est-elle plus écologique qu'une maison de type classique ?

Les maisons conteneurs sont de plus en plus populaires en raison de leur durabilité et de leur faible impact environnemental. En effet, ces maisons sont construites à partir de conteneurs de transport recyclés, ce qui réduit le volume de déchets en décharge. De plus, la construction de maisons conteneurs nécessite moins de matériaux que la construction de maisons traditionnelles, ce qui réduit également l'impact environnemental.

Outre leur aspect écologique, les maisons conteneurs sont également économes en énergie. Elles sont souvent équipées d'une isolation thermique supérieure, ce qui permet de maintenir une température ambiante constante, sans avoir à utiliser autant de chauffage ou de climatisation. De plus, les maisons conteneurs peuvent être équipées de panneaux solaires pour produire de l'électricité, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des sources d'énergie non renouvelables.

Enfin, les maisons conteneurs sont souvent conçues pour minimiser leur impact sur l'environnement. Les architectes et les constructeurs de maisons conteneurs utilisent souvent des matériaux écologiques et recyclables dans leur conception et leur construction. Ils sont également conçus pour optimiser l'utilisation de l'espace, ce qui réduit la quantité de matériaux nécessaires à la construction. En résumé, les maisons conteneurs offrent une alternative durable et écologique aux maisons traditionnelles. Elles sont économes en énergie, construites à partir de matériaux recyclés, et conçues pour minimiser leur impact sur l'environnement.

Quels sont les avantages et les inconvénients d'une maison conteneur ?

Les maisons conteneurs offrent de nombreux avantages qui en font une alternative populaire aux maisons traditionnelles. Tout d'abord, la rapidité de construction est l'un des plus grands avantages des maisons conteneurs. Environ six mois suffisent pour construire une maison de 200 m² et seulement trois mois pour une maison d'environ 100 m². Ceci est possible car 75 % du projet est réalisé à l'atelier de l'entreprise, ce qui permet un suivi continu de chaque projet.

La conception moderne des maisons conteneurs est également un plus. Ces maisons ont un look industriel unique qui attire l'attention des amateurs d'architecture moderne. Elles peuvent également être personnalisées en fonction des préférences et des besoins des clients. La transparence totale pour les clients est un autre avantage des maisons conteneurs. Tout est visible au client, car rien n'est caché par le béton, par exemple ; les clients peuvent être présents à chaque moment important de la construction et avoir la possibilité de s'impliquer davantage dans le processus. De plus, les projets clé en main proposés par de nombreuses entreprises permettent aux clients de traiter avec une seule entreprise, Velogic par exemple, plutôt qu'avec plusieurs prestataires.

Cependant, les maisons conteneurs ont aussi leurs inconvénients. Leur espace étroit est un problème majeur, car les conteneurs ont des dimensions standard qui restreignent les espaces. Cela peut être un inconvénient pour les personnes à la recherche d'une maison plus spacieuse. Le public a souvent une mauvaise image des maisons conteneurs et les perçoit comme «habiter dans une boîte» !

Cette perception négative est cependant en train de changer, car ce type de maison devient de plus en plus durable et respectueux de l'environnement. En somme, les maisons conteneurs ont des avantages et des inconvénients. Cependant, des avantages, tels que la rapidité de construction, un design moderne, une transparence totale pour les clients et des projets clé en main, font des maisons conteneurs une option attrayante pour ceux qui recherchent une alternative aux maisons traditionnelles.

Qu'en est-il des prix ?

Cela dépendra de la taille et, donc, du nombre de conteneurs utilisés, ainsi que des options et des finitions choisies. Généralement, le coût d'une transformation légère, comme les espaces de rangement, est d'environ Rs 15 000 par m², alors qu'une maison luxueuse peut coûter jusqu'à Rs 50 000 par m². De plus, le prix n'est plus le même qu'avant car le marché mondial rend les maisons conteneurs un peu moins chères que le béton. Cependant, il faut tenir compte du fait que les matériaux utilisés sont de meilleure qualité, ce qui peut rendre les maisons conteneurs plus chères que les maisons traditionnelles.

Les banques acceptent-elles d'octroyer des prêts bancaires pour l'achat d'une maison conteneur ?

Enfin, autre inconvénient, les banques ne considèrent pas les maisons conteneurs comme éligibles pour un home loan, ce qui peut pénaliser de nombreux clients potentiels. Cela signifie que les clients peuvent avoir des difficultés à obtenir un financement pour l'achat ou la construction d'une maison conteneur.

Une personne a besoin d'une autorisation ou d'un permis pour acheter un conteneur ?

Le permis de construction (Ndlr: Building and Land Use Permit ou BLUP) n'est pas requis pour l'achat d'un conteneur. Il est disponible à toute personne qui souhaite en acheter. Néanmoins, nous recommandons à nos clients de faire leur demande de BLUP pour des projets incluant des travaux de terrassement et pour d'autres structures en bêton.

Les acheteurs ont-ils également besoin d'une assurance pour leur logement ?

Bien que ce ne soit pas obligatoire, il est toujours recommandé d'avoir une assurance habitation pour couvrir d'éventuels dommages à la maison conteneur. Cela peut aider à protéger les investissements importants que les acheteurs ont faits pour leur maison et leur procurer une tranquillité d'esprit supplémentaire en cas de catastrophe naturelle, d'incendie ou de vol. En fin de compte, il est important que les acheteurs tiennent compte de tous les coûts associés à l'achat et à l'entretien d'une maison conteneur, y compris des frais d'assurance, pour prendre une décision éclairée.

Avez-vous remarqué plus d'engouement chez les jeunes couples ?

L'idée d'acheter une maison conteneur a gagné en popularité ces dernières années en raison de sa durabilité et de sa flexibilité. Cependant, les jeunes couples font souvent face à des difficultés financières pour obtenir un prêt auprès des banques car, à ce jour, le conteneur n'a pas été considéré comme une propriété ou une maison. Nous travaillons avec un large éventail de clients, y compris des familles, des retraités et des investisseurs immobiliers. Bien que l'achat d'une maison en conteneur puisse sembler plus abordable, cela ne signifie pas nécessairement que les jeunes couples sont les seuls intéressés.

Avez-vous réalisé des projets à Rodrigues ?

Nous avons déjà eu l'opportunité de réaliser des projets à Rodrigues. Les maisons conteneurs sont préalablement modifiées dans notre atelier et peuvent ensuite être transportées pour être assemblées sur place, ce qui permet de les installer dans différentes régions, selon les besoins du client.