Angola: Le Président João Lourenço analyse la coopération avec l'ambassadeur de Chine

Luanda — L'état de la coopération entre l'Angola et la Chine, axée sur le développement économique, le partage des valeurs et des intérêts mutuels, a été analysé, ce lundi, lors de l'audience que le Président de la République, João Lourenço, a accordée à l'ambassadeur de la Chine en Angola, Gong Tao.

S'adressant à la presse à l'issue de la rencontre, Gong Tao a qualifié de bonnes les relations entre la Chine et l'Angola, au moment où ils célèbrent 40 ans de partenariat.

Le diplomate a dit avoir abordé avec le Président Lourenço du niveau d'exécution des travaux stratégiques en cours dans le pays, financés par le gouvernement chinois, en mettant l'accent sur ceux du nouvel aéroport international de Luanda "Dr. António Agostinho Neto".

Selon l'ambassadeur Gong Tao, l'audience a également servi à analyser le niveau d'exécution de la centrale hydroélectrique de Caculo Cabaça, dans la province de Cuanza Norte, et de l'aéroport de Caio, à Cabinda.

Après avoir réitéré le soutien financier du gouvernement de son pays à l'Angola, le diplomate chinois a indiqué que les autorités chinoises et angolaises continueraient à maintenir des contacts au plus haut niveau afin de consolider de plus en plus les relations politiques, diplomatiques et économiques.

"Nous voulons donner un nouvel élan à la coopération bilatérale pour obtenir des résultats plus fructueux dans le domaine du commerce et des investissements économiques", a-t-il souligné.

Selon Gong Tao, les échanges entre l'Angola et la Chine ont atteint une valeur de 207 milliards de dollars l'année dernière.

L'Angola et la Chine sont des partenaires stratégiques, avec des relations politico-diplomatiques et de coopération qui ont connu une augmentation notable depuis 2000, conduisant à la signature de divers instruments juridiques dans les domaines social, commercial et des affaires.