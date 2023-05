Congo-Brazzaville: Agriculture - Le Padec appuie la culture de l'oignon dans le district de Mvouti

La coopérative Jodes oignons, dirigée par Jodia Ardel Mingole, a été subventionnée parmi les cent soixante-dix-huit projets au terme du Concours du plan d'affaires (CPA) organisé par le Projet d'appui au développement de la compétitivité des entreprises (Padec). Cette coopérative, basée au village Malélé, dans le district de Mvouti, département du Kouilou, cultive l'oignon, appuyée techniquement par le Padec, notamment dans la gestion de l'entreprise, le coaching, le leadership et le management des affaires.

Le CPA a financé cent soixante-dix-huit porteurs de projets dont 55% d'entreprises en développement qui existaient antérieurement et 45% de nouvelles. Les femmes représentent 35 % de ces entreprises et les personnes vulnérables 12%.

« Nous travaillons pour la production et la commercialisation des oignons et poivrons compte tenu des opportunités de produits sur le marché. J'ai participé au CPA du Padec et j'ai bénéficié d'une subvention qui m'a aidé à réaliser mon projet », a indiqué Jodia Ardel Mingole.

Outre la subvention, durant deux années successives, l'appui technique des spécialistes locaux et extérieurs a aidé la coopérative à matérialiser son initiative, à maximiser la qualité de la mise en oeuvre d'un projet et son impact en soutenant sa gestion, son développement et le renforcement des capacités, etc.

« Les experts nous ont inculqué plusieurs notions liées à l'entrepreneuriat. Ils ont attiré notre attention afin de ne pas confondre le patrimoine de la société et le patrimoine privé. Aujourd'hui, un peuple qui ne produit pas ne peut pas garantir sa sécurité alimentaire. On ne peut pas tout le temps consommer les produits qui viennent de l'extérieur. Les Congolais doivent encourager le made in Congo », commente la responsable de la coopérative Jodes oignons.

Le CPA constitue, avec le Fonds d'appui au développement des petites et moyennes entreprises, un des instruments de la stratégie d'intervention du Padec pour le soutien à la création et au développement des entreprises ainsi qu'à leur compétitivité.

Il est mis en oeuvre dans la sous-composante du Padec qui vise la promotion et le développement de l'entrepreneuriat, notamment pour les jeunes et les femmes, dans les secteurs d'activités des technologies de l'information et de la communication, du transport-logistique, du tourisme et de l'agrobusiness ainsi que des secteurs d'activités offrant une fenêtre d'opportunités dans le contexte du covid-19.

Signalons que l'oignon est riche en composés antioxydants. En fait, les oignons contiennent plus de vingt-cinq flavonoïdes différents et font partie des aliments les plus riches. Ils possèdent également des composés contenant du soufre et il a été démontré qu'ils protègent contre certains cancers. L'oignon est bénéfique en prévention cardio-vasculaire.

Rouge ou jaune, il est riche en polyphénols, des composés antioxydants et anti-inflammatoires protecteurs des artères, qui pourraient aider à normaliser les taux sanguins de sucre et de cholestérol.