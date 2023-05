Afrique: Coopération - La Banque Mondiale réitère son soutien au Congo

En visite de travail en République du Congo, la délégation du Conseil d'administration de la Banque mondiale (BM) a évoqué, le 15 mai à Brazzaville, avec la ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, les questions liées au développement et à la croissance du pays.

Les administrateurs de la BM ont, à l'issue de la séance de travail, réitéré leur engagement à soutenir la République du Congo. « Nos discussions ont eu pour base le développement et la croissance du Congo, notamment la diversification de l'économie et l'amélioration du climat des affaires », a expliqué la directrice exécutive de la BM pour l'Angola, le Nigeria et l'Afrique du Sud, Ayanda Dlodlo.

La ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale et ses interlocuteurs ont, par ailleurs, évoqué des projets que le groupe de la BM est en train de financer en République du Congo et la possibilité d'élargir des portefeuilles d'investissement. Les administrateurs de la BM ont aussi exprimé leur voeu d'élargir la coopération avec le Congo au niveau international, tout en lui renouvelant leur confiance.

« Le gouvernement de la République du Congo et la Banque mondiale entretiennent de très bonnes relations que nous voulons étendre jusqu'au peuple du Congo. Cette croissance et le développement ont été inclus au profit de la population congolaise. En soutenant ensemble la croissance du pays, nous allons trouver des solutions en ce qui concerne le développement social. Cela inclut aussi le développement du capital humain », a conclu Ayanda Dlodlo.

Notons qu'en République du Congo, la BM soutient des secteurs clés du développement tels que les infrastructures, l'apprentissage, la protection sociale, la santé, l'agriculture ainsi que la gouvernance et le développement du secteur privé.