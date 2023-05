Sénégal: Macky Sall invité à veiller à l'application intégrale des recommandations du dialogue convoqué

Le Groupe d’initiatives pour une médiation à l’africaine (Gima) encourage le Président sénégalais Macky Sall à veiller à l’application intégrale des recommandations consensuelles qui se dégageront de la concertation à laquelle il convoque la classe politique.

Son Secrétaire Permanent, le Pr Yassir Salah l’a fait savoir dans un communiqué de presse rendu public pour saluer « la vitalité de la démocratie sénégalaise ».

La démocratie étant par essence l’art du compromis alimenté par le dialogue et la délibération, lit-on dans le document, le Président Macky Sall vient d’offrir au peuple sénégalais une belle opportunité d’explorer un consensus sur des priorités substantielles d’intérêt national.

Pour le GIMA, cette volonté de dialogue n’étonne pas l’opinion africaine et internationale car le Sénégal a été toujours perçu comme une vieille terre de concertation et de consensus politiques.

A cet égard, souligne la même source, nombre d’observateurs rappellent, à l’actif de l’actuel Président sénégalais, les différents cadres et moments de dialogue ayant concerné plusieurs domaines de la vie nationale tels que : la décentralisation, les réformes de l’enseignement supérieur, le foncier, la santé publique etc.

Dans le même ordre d’idées, rappelle cette organisation, la culture ancrée du dialogue au Sénégal a permis au mois de Mai 2016, de labourer le champ de contentieux habituels dans d’autres pays africains comme le code électoral, les modalités du parrainage, le financement des partis politiques entre autres.

C’est ainsi qu’il note avec satisfaction l’adhésion d’une large frange de l’opposition sénégalaise à cet appel de dialogue et invite toutes les autres forces vives de la nation sénégalaise à honorer ce rendez-vous majeur de la démocratie apaisée.

Pour rappel, le GIMA est une organisation apolitique et non confessionnelle basée à Rabat. Selon le communiqué, il regroupe des intellectuels de la société civile et autres acteurs de la vie politique et sociale africaine et sa mission principale est de réfléchir sur des mécanismes de médiation rapides et efficaces à l’Africaine, c’est-à-dire s’appuyant sur des ressources endogènes pour la gestion des conflits en Afrique et partout ailleurs où sa médiation et son expertise sont requises pour le retour ou l’instauration de la Paix.