Maroc: Said Baaziz interpelle la ministre des Finances sur l'impact de la flambée des prix sur l'économie et la cohésion sociale

Le parlementaire ittihadi, Said Baaziz, a interpellé la ministre de l'Economie et des Finances sur la flambée des prix et son impact sur l'économie et la cohésion sociale.

Dans une question orale adressée à la ministre, au nom du Groupe socialiste-opposition ittihadie à la Chambre des représentants, Said Baaziz a mis en garde contre les graves répercussions sociales de la flambée sans précédent des prix des produits alimentaires et des carburants, ce qui a conduit à l'aggravation de la pauvreté, de la vulnérabilité et, partant, des inégalités sociales dans notre pays.

Le parlementaire a souligné que cette situation alarmante pourrait exacerber la tension sociale, ce qui nécessite, selon lui, une action urgente, sérieuse, responsable et exceptionnelle de la part du gouvernement, en prenant des solutions réalistes et réalisables.

Said Baaziz a également interpellé la ministre des Finances sur les mesures que le gouvernement prendra pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens et celles qui sont à même de maintenir la résilience de l'économie et la cohésion sociale.