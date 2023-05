Congo-Kinshasa: Célébration de ses 160 ans d'existence, au pays - La Croix-Rouge installe officiellement la Brigade Féminine

Chose promise, chose due. Tel qu'annoncé, la Croix-Rouge a poursuivi ses activités ce dimanche 14 mai 2023 à l'échangeur de Limete, à l'occasion de sa journée mondiale célébrée le 8 mai de chaque année. A raison de ses 60 ans d'existence, l'opportunité a été propice pour rendre hommage à tous ses volontaires et de reconnaitre le travail abattu. Cette cérémonie a été marquée par l'installation officielle de la Brigade Féminine de la Croix-Rouge, en vue d'encourager leur dévouement, de la Collation de grade d'élites suprêmes, suivi d'une remise de diplômes de mérite et de bravoure à certains membres.

Contrairement aux années précédentes, l'heure n'était pas à déployer des grandes dispositions festives, mais plutôt à une attitude de méditation. Pour ce faire, cette cérémonie s'est montrée particulière, par le manque d'activités phares qui mettent en exergue la force vive de la Croix-Rouge, en raison du contexte de la situation de guerre observée à l'Est de la RDC.

A cet effet, le Président National de la Croix-Rouge, Grégoire Mateso, a joint sa voix à celles de toutes les composantes du mouvement, afin de remercier les secouristes pour leurs efforts, leur dévouement et leur aide envers les personnes en situation vulnérable, mais aussi aux communautés de la RDC, y compris le Gouvernement Congolais.

Il a rendu hommage à l'héritage d'Henri Dinant dont la vision a conduit à la création de ce mouvement et aux innombrables volontaires par un engagement sans faille envers toutes les communautés qui, depuis des années, interviennent au cours de crises et des catastrophes naturelles, dans le strict respect de leurs principes fondamentaux et universels.

Durant son speech, Grégoire Mateso a précisé qu'Ils ont plusieurs fois démontré leur capacité à répondre avec efficacité aux crises multiples et simultanées, qui surviennent à travers le pays. « Notre force réside dans notre détermination et l'engagement au service de la cause humanitaire, tout en gardant notre impartialité", a-t-il affirmé.

Une fois de plus, il a réaffirmé l'engagement de la Croix-Rouge à contribuer à la réduction de la souffrance humaine et le maintien de la paix en RDC, une façon de perpétuer la détermination d'Henri Dinant qui est celle d'apporter espoir et dignité aux personnes en situation vulnérable.

Appel à une forte mobilisation des ressources

Néanmoins, Grégoire Mateso a fait savoir que la Croix-Rouge et ses membres sont confrontés à des défis de taille pour mener à bien les actions humanitaires, dont les ressources mobilisées jusqu'à ce stade s'avèrent insuffisantes pour assurer la continuité du service d'assistance aux personnes vulnérables et financer les actions locales.

Raison pour laquelle, il a lancé un appel pressant au Gouvernement pour une dotation des ressources considérables afin de permettre à la Croix-Rouge d'emmener à bord la mission qui lui a été assignée en faveur de la population.

Installation de la Brigade Féminine

Après ce discours poignant, le Président Provincial, Julien Nkuyi, a procédé à l'installation officielle de la Brigade Féminine. Une occasion de saluer leur courage et détermination. Tout en le faisant avec le coeur, leurs actions sont des expressions fortes pour ceux qui sont bénéficiaires étant donné qu'elles donnent espoir.

Comme toujours, la Croix-Rouge reconnait dans pareilles circonstances, les prouesses des uns et des autres, et a encouragé ses membres, en leur témoignant sa reconnaissance pour le service qu'ils rendent avec amour.

Il y a lieu de rappeler que depuis sa création en 1863, cette organisation a pour seul objectif, protéger et assister les victimes des conflits armés et des situations vulnérables. Elle est impartiale, neutre et indépendante, et a pour mission exclusive d'alléger les souffrances humaines, protéger la vie, la santé et de faire respecter la dignité humaine.