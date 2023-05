Congo-Kinshasa: A la conquête du Grand Bandundu,AMSC - Laurent Batumona annonce l'arrivée de Félix Tshisekedi dans le Kwango

Balisant le chemin du Président Félix Tshisekedi, c'est depuis Kenge, en province de Kwango, que Laurent Batumona a annoncé l'arrivée bientôt du Président Félix Tshisekedi dans la province de Kwango. "Il vous apporte des solutions à vos multiples problèmes d'infrastructures, du courant, de l'eau, de Makobola, Wamba, Bakadi et des érosions". C'est à Kenge que Laurent Batumona, dans une tournée qui le conduit dans le Grand Bandundu, a lancé un appel vibrant à la convocation d'un dialogue pour la paix durable en vue de mettre fin à l'insécurité. Au chapitre des élections, il a présenté Félix Antoine Tshisekedi comme l'unique candidat de l'AMSC, AAPCCO et AE à la présidentielle de 2023. "Ma tournée est une occasion de rendre plus fortes et plus inclusives les relations entre l'Autorité Morale et sa base. Je suis convaincu que l'Alliance avec la plateforme, qui vise à défendre les valeurs de la démocratie et de bien-être de la population, ne peut que s'améliorer à l'avenir".

L'Honorable Laurent Batumona, Autorité Morale de l'Alliance pour le Mouvement de Solidarité pour le Changement (AMSC), Alliance des Acteurs Politiques pour le Changement au Congo (AAPCCO), et l'Alliance et Action pour un Etat de Droit (AE), est arrivé vendredi 12 mai à Kenge, chef-lieu de la Province de Kwango, pour son premier déplacement depuis 2018. Il y est dans une tournée sur laquelle plane la sensibilisation de la population pour les élections à venir et surtout pour baliser le chemin de l'arrivée très proche du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province de Kwango où il prendra de nouveaux engagements avec la population pour son second mandat.

Laurent Batumona s'est immédiatement mis en route vers le podium dressé pour son meeting afin de communier avec une foule immense qui l'entendait pour l'écouter. Il a, dans son speech, relever le défi des élections ; il a plaidé pour la convocation du dialogue avec les notabilités du Kwango afin de l'instauration de la paix durable et mettre fin à l'insécurité. Il a, aussi, annoncer l'arrivée du Président Tshisekedi dans la province de Kwango au mois de juillet prochain. Laurent Batumona qui, après l'étape de Kenge, s'est rendu à Kikwit dimanche 14 mai dans la soirée. La dynamisation de sa base pour les élections qui seront organisées dans les six mois à venir est le grand sujet de sa tournée dans le Grand Bandundu.

En effet, l'Honorable Laurent Batumona a annoncé dans message l'arrivée prochaine du Président Félix Tshisekedi dans la province de Kwango dans l'objectif de prendre certains engagements en faveur de la population de cette contrée. Ces engagements, selon lui, sont en rapport avec les questions liées au développement intégral notamment, sur les infrastructures routières, l'adduction d'eau potable, l'électricité, lutte contre les érosions. "Le Président Fatshi arrive avec une solution de Makobola, Wamba et Bakadi et surtout sur le plan agricole et l'amélioration de la vie sociale", a déclaré le baliseur du chemin de Félix Tshisekedi, Laurent Batumona. L'occasion faisant le larron, il a fait comprendre à ses compatriotes venus de tous les coins et recoins de Kenge pourquoi ses promesses ne se sont pas réalisées de sitôt ? A cette question, il a fait savoir les embuches qui lui ont été mises sur son programme par la coalition Fcc-Cach de triste mémoire. D'une part, il évoqué la guerre en Ukraine qui a rendu la vie chère par manque d'acheminement de produits vivriers et, d'autre part, la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda avec l'infiltration des Congolais. "Deux ans perdus, engloutis dans les manoeuvres de FCC qui ne voulaient pas que Félix Tshisekedi puisse réussir. C'est après la rupture que vous avez remarqué sa volonté de redresser notre pays", a souligné Laurent Batumona.

S'agissant desélections, il a dit aux fils et filles de la province de Kwango et plus particulièrement de Kenge de prendre leur responsabilité en main pour soutenir le second mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lui permettre de réaliser ses projets salutaires pour le Kwango. Il a prévenu la population à ne pas suivre les mensonges de certains politiciens, les vendeurs d'illusions. "Le 20 décembre 2023, nous irons aux élections et n'oubliez jamais le deuxième mandat à accorder à Fatshi Béton pour 2024 à 2028".

"Comme vous le savez, vous et moi, la province de Kwango a beaucoup de problèmes. Pour les résoudre, il faut faire un choix responsable pour les hommes et les femmes qui se soucient de vous le peuple. C'est pourquoi, il vous faudra le moment venu choisir ceux qui sont proches de vous. Je vous rappelle que depuis 2006 à 2023, nombreux que vous avez choisi n'ont rien fait pour le Kwango. Maintenant, il faut choisir le sang nouveau, une nouvelle vision, un esprit de changement et de solidarité", a-t-il alerté. Ce à quoi il a recommandé le soutien des candidats de l'AMSC, AAPCCO et de l'AE sous des salves acclamations. "Le MSC ira aux élections en plateforme. Comme vous le savez, le MSC est le principal allié de l'UDPS depuis Feu Docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba".

S'agissant de l'insécurité qui mine la province de Kwango, Laurent Batumona dans sa sagesse a expliqué comment le peuple Teke, Suku, Pende, Yaka ont vécu depuis des années en paix en famille. Ainsi, pour mettre fin, il a affirmé sa demande au Chef de l'Etat de convoquer un dialogue avec tous les notables de Kwango, Mai-Ndombe et de la commune de la Nsele de se retrouver en impliquant les députés provinciaux et nationaux ainsi que les Chefs coutumiers pour statuer sur la situation afin de trouver une paix durable.

Laurent Batumona a salué la présence du Président provincial de l'UDPS, et tous les militants des Partis membres de la méga plateforme du Président Félix Tshisekedi à cette grand-messe dite par Laurent Batumona Khandi Kham.

Il faut noter que la population interviewé a confirmé que l'Honorable Laurent Batumona, par son message, a présenté l'image de ce que la RDC pourra être si les Congolais se rassemblent pour accompagner la vision sociale de Fatshi», autour du de son leadership.