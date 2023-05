Congo-Kinshasa: Processus électoral et gestion de la chose publique, Kinshasa - Rachida Lydia sensibilise les femmes de la NOGEC à plus d'engament

Rachida Lydia, Présidente de la ligue des femmes de la NOGEC, parti politique cher à Me Constant Mutamba, était à la rencontre des mamans de cette formation politique dans la section de Bandalungwa, dimanche 14 mai 2023. Près d'une centaine de femmes et jeunes filles de ce parti membre de la DYPRO ont répondu présentes à ce rendez-vous. Cette rencontre s'est voulue un boost à la gent féminine de la NOGEC, pour un engagement à bras le corps au processus électoral dont le vote intervient en décembre de cette année.

Sur place, c'est des chants de joie et d'éphorie qui étaient entonnés pour accueillir la présidente Rachida Lydia, qui faisait son entrée. Tout commence par le mot de bienvenue des mamans de cette section, qui ont manifesté leur joie, avec des mots et des chants, à l'endroit de leur présidente pour cette visite qui les a honorés.

Prenant la parole, la présidente de la ligue des femmes a circonscrit le cadre de cette visite. A l'entendre parler, cette entrevue avec les mamans était dans le sens de les booster à plus d'engagement au parti, d'abord, puis au processus électoral et, par ricochet, dans la gestion de la chose publique. La finalité de cette sensibilisation, a-t-elle précisé, c'est de voir plus de femmes de la NOGEC se pointer comme candidates aux prochaines joutes électorales.

« Nous sommes venus à la rencontre des mamans de la cellule de Bandalungwa ; l'objectif est de redynamiser ces femmes pour qu'elle se réveillent. Avec ces enjeux électoraux, il est d'une très grande importance que les femmes se mettent déjà sur le champ de bataille et être prêtes pour affronter les élections.

Elle a fait comprendre qu'avec son leadeurship à la tête de la ligue des femmes de la NOGEC, la gent féminine ne sera en aucun cas mise de côté. Néanmoins, elle a insisté sur l'engament de chaque femme pour changer la situation, changer la donne et son statut de simple observatrice qui laisse à l'homme de tout assumer.

A leur tour, les mamans de Bandalungwa ont promis fidélité et loyauté à la NOGEC, et au combat que mène son leader, Maitre Constant Muatamba, à travers la présidente de la ligue des jeunes, Mme Rachida Lydia. « Nous sommes très ravies de la visite de maman Rachida Lydia. C'est tout un honneur. Nous lui promettons fidélité et engagement. Nous suivrons toujours ses préceptes. Nous sommes conscientes de ce que nous femmes sommes capables de faire. Nous resterons toujours fidèles à notre leader, Maitre Constant Matamba.

Elle, enfin, avant de leur dire au-revoir, offert des dons des pagnes à toutes les mamans qui étaient présentes à l'occasion de cette rencontre. Ce qui a encore fait l'objet de satisfaction des bénéficiaires, qui n'ont pas manqué de la remercier.