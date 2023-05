Afrique: Chine - L'exposition sur la médecine traditionnelle se poursuit

Le musée national de Chine, à Pékin, accueille depuis fin janvier une exposition autour de la richesse et la diversité de la médecine traditionnelle de ce pays. Des mois après, l'exposition continue de drainer des foules et de susciter la curiosité, tant de la population locale qu' étrangère.

Plus d'une cinquantaine de journalistes, participants au programme 2023 du Centre de communication de la presse internationale de Chine ont visité l'exposition sur la médecine traditionnelle chinoise ouverte au public. Parmi eux, plusieurs participants d'environ quinze pays d'Afrique, dont le Congo.

Pour cette exposition, le musée donne à voir de nouveaux éléments pour le bien-être et la santé de la population. Non seulement de Chine, mais aussi du monde. En effet, en tant que représentant de la civilisation du pays, la médecine traditionnelle chinoise est une science qui s'est progressivement développée et enrichie par le peuple local sur des milliers de vies et de lutte contre les maladies.

« L'idée de la préservation de la santé et du traitement préventif de la maladie sont plus importantes que la guérison. Ceux qui connaissaient la façon de garder une bonne santé dans les temps anciens ont toujours gardé leur comportement dans la vie quotidienne, conformément à la nature », a laissé entendre Hu Guangqin, commissaire d'exposition.

La visite de l'exposition a ainsi permis aux journalistes africains et d'autres continents d'en savoir plus sur cette médecine traditionnelle chinoise. Elle regorge, entre autres, de médicaments pour prévenir, traiter, diagnostiquer les maladies ou réguler les fonctions humaines. Les médicaments chinois comprennent principalement la phytothérapie, la médecine animale et la médecine minérale.

« La plupart des médicaments chinois sont à base de plantes. Dans la dynastie Han de l'Est, Zheng Xuan a noté que les "cinq médicaments" étaient l'herbe, le bois, les insectes, les pierres et les grains. Une classification antérieure des médicaments connue à ce jour », a expliqué Hu Guangqin.

Pour Lévi Konfé, journaliste burkinabé, cette visite témoigne du fort attachement de la Chine à sa culture et à son passé ; mais aussi du fait que tout ce qui est traditionnel n'est pas mauvais. « La médecine traditionnelle constitue une alternative là où la médecine moderne n'a pas pu apporter de reponse.

Malheureusement, ce n'est pas assez mis en valeur dans nos contrées. Nous avons abandonné notre médecine traditionnelle pour épouser une plus moderne alors qu'on aurait pu, tout simplement, allier les deux. Si ce savoir ancestral était valorisé et conservé, on trouverait des réponses à certains maux qui déciment notre population », a-t-il ajouté.

Notons qu'en dehors de l'exposition sur la médecine traditionnelle, le musée accueille également, dans ses allées, différents stands, avec une gamme variée de produits commerciaux : jeux, livres, vêtements, ustensiles de cuisine, accessoires électroniques et de bureau, bijoux, sacs, jouets pour enfants, pots de fleurs, cartes postales, gadgets, etc.