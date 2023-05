Congo-Brazzaville: Musique - La chanson « Brazza » de La Pie d'or déjà disponible

L'artiste chanteuse, compositrice et interprète, Philomène Ngafini, dite La Pie d'or, a officiellement rendu public, le 13 mai à Brazzaville, son single intitulé « Brazza ». Cette oeuvre qui magnifie et rend hommage la capitale congolaise confirme le savoir-faire de celle qui se surnomme la reine de l'Afrozola.

Fruit d'une diversité de sonorités, le single « Brazza » est une sorte de carte postale animée qui loue la beauté de la ville de Brazzaville « dont même les galères contribuent à sa typicité », lance sa compositrice. La chanson est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales ainsi qu'au magazin Fnac de Brazzaville. La qualité du son clip reflète la richesse de son contenu puisque le décor et l'image sont parfaits.

La chanteuse à la voix angélique a émerveillé le public par une interpellation en live lors de la cérémonie de lancement de cette joaillerie musicale. Cette artiste multidisciplinaire et polyglotte est une vraie bête de scène qui valorise la culture congolaise à travers son art.

« Cette chanson véhicule un message de positivité et d'espoir. Il est toujours important de reconnaître ce qu'on a parce que cela me donne ce que j'ai aujourd'hui. Nous sommes la jeunesse, alors valorisons nos richesses matérielles et immatérielles. Inutile de vendre toujours l'aspect négatif au détriment du positif », a indiqué La Pie d'or.

Ce single constitue, selon son auteure, un pont entre la rumba congolaise à l'ancienne et le tinguidjila, un style valorisé par l'artiste. Ce son est une combinaison de sonorités traditionnelles, africaines, de la musique du monde accompagnée par un message d'amour, d'espoir et de bienveillance.

Chanté en français, en lingala et en lari, l'opus est, d'après La Pie d'or, « une réponse positive et bienveillante à ceux qui doutent du meilleur des théâtres que peut offrir Brazzaville par son quotidien vu du ciel mais aussi du coeur et de l'espoir ».

L'artiste est de ceux qui pensent que le changement qu'espère le citoyen congolais commence par l'encouragement et la reconnaissance des efforts déjà fournis. Elle revendique son appartenance à cette terre, sa fierté d'être congolaise, chante son amour pour son pays qui a le mérite d'être aimé et choyé.

« La répétition étant pédagogique, j'ai fait le choix de nous rappeler tout l'amour qu'il y a à prendre, à donner à cette ville, à ce pays, à l'humain, à l'univers. "Brazza" n'est que le premier pas. L'enfant émissaire qui ouvre la porte aux autres. Souffrez de vous habituer désormais de la part du petit oiseau agaçant que je suis à plus d'amour, plus de bienveillance, plus d'hospitalité en chanson. Il y avait un choix à faire et j'ai choisi de voir le verre à moitié plein pour donner l'exemple et avancer. Matondo (merci) », lance-t-elle.

La Pie d'or fait partie des figures montantes de la musique congolaise. Elle a un parcours atypique puisqu'elle a commencé dans une chorale de l'Eglise catholique avant d'intégrer certains groupes de rap dans le quartier, ce qui l'a permis de jouer sur des grandes scènes au niveau national et international.