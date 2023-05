Afrique: Le président Ruto soutient la candidature de son pays pour l'organisation de la CAN 2027

Le président William Ruto a déclaré qu'il soutenait le Kenya dans sa tentative d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2027 dans le cadre d'une candidature conjointe avec ses voisins, l'Ouganda et la Tanzanie.

Le chef de l'État a confirmé que les trois pays d'Afrique de l'Est présenteraient une candidature commune et qu'ils étaient convaincus qu'elle serait approuvée par la Confédération africaine de football (CAF).

« Mercredi prochain, nous devrions présenter notre candidature pour la CAN 2027 en tant que ticket commun pour l'Afrique de l'Est, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, et je pense que nous l'obtiendrons », a déclaré M. Ruto lors d'un entretien individuel avec les médias à la State House, à Nairobi, dimanche.

« J'ai promis aux Kényans de mettre l'accent sur le sport si je suis élu et j'ai dit que nous essaierions d'organiser la CAN. Nous lançons notre candidature mercredi, nous avons d'énormes talents au Kenya et c'est pourquoi je veux tout améliorer », a-t-il ajouté.

« J'ai demandé au directeur des sports de présenter un plan directeur. Vous verrez une grande différence dans le pays en termes d'infrastructures, nous faisons quelque chose pour nos stades, nous allons investir dans les infrastructures, investir dans la formation et investir dans le profilage positif des sports », a fait savoir le chef de l'Etat kényan qui a également confirmé qu'il a joué un rôle clé dans la levée de la suspension du Kenya par la Fifa au début de l'année. Le pays d'Afrique de l'Est avait été banni par l'instance dirigeante du football mondial en raison d'une ingérence présumée du gouvernement.CAN