Cote d'Ivoire: Lôh-Djiboua - Amedé Koffi Kouakou appelle au calme et à la sérénité

Une rencontre pour planter le décor de la suite des événements. Après la publication des listes des candidats du RHDP aux élections municipales et régionales du Lôh-Djiboua, le ministre Amedé Koffi Kouakou a rencontré toutes les structures de son parti ainsi que les leaders communautaires et guides religieux. Il était question pour lui d'appeler au calme, à la retenue et à la sérénité à l'approche des échéances électorales. L'objectif recherché par le coordonnateur régional du parti du président Alassane Ouattara dans le Lôh-Djiboua est d'éviter des incidents qui pourraient être sources de troubles sociales dans la région.

« Pour parvenir à une paix durable, il faut prendre le taureau par les cornes en faisant de la prévention», a déclaré le ministre Amedé Koffi Kouakou. Pour lui, les candidats retenus sont le choix d'une seule personne : le Président Alassane Ouattara. Il a fait remarquer que la pluralité des candidats à la candidature dans le parti est légitime. Selon lui, c'est la preuve de la vitalité du parti.

« Chacun à son tour aura son rôle à jouer au sein du RHDP. Nul ne sera laissé de côté. Nous sommes tous utiles à quelque niveau que nous sommes. Les militants doivent comprendre que personne n'a gagné contre qui que ce soit, c'est le RHDP qui gagne et c'est Divo qui gagne », a-t-il poursuivi.

Il a invité les houphouëtistes à respecter les choix du Président Alassane Ouattara, président du RHDP, pour lui apporter la victoire au soir du 2 septembre 2023. Le maire de Divo a enfin appelé tous les militants et les cadres du parti à faire en sorte que le RHDP remporte tous les 9 sièges des mairies et le conseil régional de la région. « Parcourons villes et villages, campements et hameaux pour vendre les candidats du parti du Président Alassane Ouattara, l'homme du deuxième miracle ivoirien, l'homme grâce à qui nous avons de l'eau potable, de l'électricité, des routes, des hôpitaux, des dispensaires, des écoles et universités... Nous devons lui être reconnaissants et lui donner les hommes qu'il faut pour continuer à gouverner notre pays, la Côte d'Ivoire », a-t-il ajouté. Tout en présentant les différents candidats que sont : Ali Touré (Divo), Yao Sylvie Patricia (Guitry), Sami Merhy (Lakota), Gilbert Kakou Francis (Hiré) et Charles Abadi Miezan (Zikisso).