Afrique Australe: Le Malawi lance une campagne de vaccination de masse

Le Malawi a lancé, lundi, une campagne de vaccination de masse visant à vacciner plus de 9 millions d'enfants contre plusieurs maladies potentiellement mortelles, afin d'éviter une crise sanitaire après le passage du cyclone meurtrier Freddy.

Il s'agit d'une campagne intégrée de « rattrapage » fournissant des vaccins contre la fièvre typhoïde, la rougeole, la rubéole et la polio, ainsi qu'un supplément de vitamine A, ont indiqué lundi l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Cet effort à grande échelle intervient à un moment critique, alors que le Malawi est confronté à de multiples crises, le cyclone Freddy ayant provoqué le déplacement de plus d'un demi-million de personnes et accru le risque de flambées de maladies évitables par la vaccination.

Freedy est l'une des tempêtes les plus meurtrières à frapper le Malawi, le Mozambique et Madagascar à la fin du mois de février et au mois de mars. Selon l'ONU, le cyclone a tué plus de 1.000 personnes dans ce pays d'Afrique australe, touché plus de 2,2 millions de personnes dont environ 1,3 million, qui ont un besoin urgent d'assistance.

Une étape importante pour le pays

« Il s'agit d'une étape importante pour le Malawi. Les enfants sont les plus exposés aux maladies et aux décès liés à la typhoïde. L'obtention d'une couverture vaccinale élevée contre la typhoïde dans le cadre des services de vaccination de routine contribuera à réduire le fardeau de la typhoïde au Malawi », a affirmé dans un communiqué la Dre Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique.

La campagne de vaccination nationale d'une semaine ciblera les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans et fournira des vaccins contre la fièvre typhoïde, la rougeole, la rubéole et la polio.

Tout au long de la campagne, les enfants éligibles qui ont « rattrapé » ces vaccins se verront également offrir le vaccin antipoliomyélitique oral bivalent (VPOb), ainsi qu'un supplément de vitamine A, ont souligné les agences onusiennes dans un communiqué commun, ajoutant qu'immédiatement après la campagne, le vaccin contre la fièvre typhoïde sera systématiquement disponible dans les centres de santé pour les bébés.

Les pays mènent souvent des campagnes de rattrapage régulières afin d'améliorer la couverture vaccinale et d'atteindre les personnes qui n'ont pas été vaccinées, ce qui est particulièrement important à la suite d'une situation d'urgence. Après la pandémie de Covid-19 et les conséquences du cyclone Freddy - notamment les épidémies de polio et de choléra - cette campagne ambitieuse, que le gouvernement et ses partenaires planifient depuis plusieurs années, arrive à un moment critique.

Les tempêtes accroissent le risque de maladies

La campagne avait déjà été planifiée avant la tempête, mais elle est particulièrement importante au lendemain de celle-ci, car les destructions et les déplacements peuvent accroître le risque de maladies.

« Le Malawi a fait preuve d'une résilience remarquable à la suite d'un cyclone dévastateur », a déclaré Thabani Maphosa, Directeur général de l'exécution des programmes nationaux chez Gavi. « Non seulement il introduit un nouveau vaccin, ce qui n'est jamais facile, mais il devient l'un des premiers pays au monde à mettre systématiquement à la disposition des enfants le vaccin conjugué contre la typhoïde, qui peut leur sauver la vie ».

La vaccination en temps de crise repose sur la détermination des travailleurs de la santé, du gouvernement et des partenaires locaux.

L'approche intégrée utilisée dans cette campagne nationale vise à utiliser au mieux les ressources disponibles pour sauver des vies, tout en reconnaissant les capacités limitées des travailleurs de la santé qui ont été sollicités au maximum pour faire face à de multiples problèmes de santé individuellement.

Les catastrophes naturelles augmentent le risque d'épidémies de typhoïde

La fièvre typhoïde, causée par une bactérie, se transmet généralement par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés et peut être mortelle.

Les catastrophes naturelles et les déplacements de population augmentent le risque d'épidémies de typhoïde, ont déclaré les responsables de la santé, en particulier dans un pays comme le Malawi où la transmission de la typhoïde est endémique.

« Nous demandons à tous les parents, soignants, responsables communautaires et partenaires de s'unir pour soutenir cette campagne afin que chaque enfant, où qu'il soit, ait accès aux vaccins dont il a besoin non seulement pour survivre, mais aussi pour s'épanouir. Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus sain pour les enfants et les communautés », a insisté Gianfranco Rotigliano, Représentant de l'UNICEF au Malawi.

Malgré une couverture vaccinale de base traditionnellement élevée, ce pays d'Afrique australe a connu une baisse des taux de couverture vaccinale de routine en raison de la pandémie, de 95% à 93% (couverture par la 3e dose de vaccin pentavalent), et une campagne de vaccination contre la rougeole est attendue depuis longtemps pour rattraper les enfants oubliés et réduire le risque d'épidémies.

Après la détection d'un cas de poliomyélite sauvage début 2022, le Malawi mène plusieurs campagnes dans le cadre d'un effort régional, soutenu par l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite.

Depuis 2022, le Malawi a également mené plusieurs campagnes de lutte contre les flambées de choléra, dont le lancement d'une campagne cette année pour contrôler la flambée actuelle.