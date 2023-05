Cote d'Ivoire: Nomination de l'évêque de Katiola

Cité du Vatican — Le 13 mai 2023, le Saint-Père François a nommé le Révérend Honoré Beugré Dakpa, membre du clergé de l'archidiocèse de Gagnoa, jusqu'à présent secrétaire général de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO/UUA), évêque du diocèse de Katiola (Côte d'Ivoire).

Mgr Honoré Beugré Dakpa est né le 30 juillet 1969 à Grand-Lahou, dans le diocèse de Gagnoa. Après avoir fréquenté le Petit Séminaire, il a suivi le cycle de philosophie et de théologie au Grand Séminaire Saint Coeur de Marie à Anyama. Il a été ordonné prêtre le 20 décembre 1998 pour l'archidiocèse de Gagnoa.

Il a exercé les ministères suivants et a poursuivi ses études : Vicaire paroissial à Gbagbam (1998-1999) ; Vicaire paroissial de Saint Jean Baptiste à Lakota et formateur au Centre Catéchétique de Gagnoa (1999-2000) ; Vicaire paroissial de Saint Jacques Cocody II Plateaux, Abidjan (2000-2001) ; Vicaire de la Paroisse Universitaire Saint Albert le Grand de Cocody, Vice Aumônier des étudiants et Directeur Spirituel du Séminaire Universitaire Saint Paul VI, Abidjan (2001-2004) ; Étudiant à l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO/UUA) et Préfet de Discipline au Séminaire Universitaire Saint Paul VI (2004-2007) ; Docteur en droit canonique à l'Université pontificale du Latran, Rome (2008-2010) ; professeur de droit canonique à l'UCAO/UUA et membre de la Commission des affaires juridiques et des tribunaux de la Conférence épiscopale ivoirienne (2010) ; Juge du Tribunal ecclésiastique national de deuxième instance (2011-2016) ; Directeur de l'Institut de droit canonique de l'UCAO/UUA (2013-2019) ; depuis 2016, Juge de première instance du Tribunal diocésain de San Pedro et, depuis 2020, Secrétaire général de l'UCAO/UUA.