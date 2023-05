Soudan: Plus de 940.000 personnes déplacées par les combats (ONU)

En un mois, plus de 940.000 personnes ont été déplacées depuis le 15 avril et le début des combats au Soudan, dont plus de 736.000 à l'intérieur du pays, et près 205.000 ont trouvé refuge dans les pays voisins, a indiqué lundi le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA).

Parmi les 940.000 personnes déplacées, au moins 450.000 sont des enfants, dont 368.000 sont déplacés à l'intérieur du pays et 82.000 ont fui vers les pays voisins, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

Il y a également des milliers de réfugiés et de demandeurs d'asile qui avaient trouvé refuge au Soudan avant le conflit et qui ont été à nouveau déplacés. Selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), nombre de ces réfugiés et demandeurs d'asile sont arrivés dans les États d'Aj Jazirah et de Gedaref en quête de sécurité.

Les femmes et les enfants représentent plus de 75 % des réfugiés secondairement déplacés. Avant le conflit, le Soudan comptait 3,7 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et 1,1 million de réfugiés et de demandeurs d'asile.

Au moins 676 personnes tuées dans les affrontements au Soudan

Par ailleurs, au moins 676 personnes ont été tuées dans les combats.

Lors des combats à Khartoum, une usine qui produisait des aliments thérapeutiques pour le traitement des enfants souffrant de malnutrition au Soudan a été incendiée, détruisant les traitements de 14.500 enfants souffrant de malnutrition ainsi que les machines de l'usine.

« Les affrontements entre les Forces armées soudanaises (SAF) et les Forces de soutien rapide (RSF) se sont poursuivis pendant 30 jours consécutifs, en particulier dans et autour de Khartoum, à partir du 14 mai, faisant au moins 676 morts et 5.576 blessés depuis le début des combats, selon le ministère fédéral de la santé (FMoH) », a ajouté l'OCHA.

En outre, des violences intercommunautaires dans le Kordofan occidental ont fait 25 morts et 90 blessés le 8 mai. Dans le Nil blanc, des conflits dans la ville de Kosti ont fait 29 morts et 40 blessés, selon le FMoH, avant qu'un cessez-le-feu localisé ne soit conclu entre les communautés sur place.

Alors que les combats se poursuivent à Khartoum, une usine qui produisait des fournitures vitales pour le traitement des enfants souffrant de malnutrition au Soudan a été incendiée. Selon l'UNICEF, l'incendie a détruit les fournitures nécessaires au traitement de quelque 14.500 enfants souffrant de malnutrition ainsi que les machines de l'usine.

L'usine produisait 60 % des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi (« plumpy nut ») utilisés par l'UNICEF pour traiter les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère au Soudan l'année dernière, ainsi que des aliments complémentaires prêts à l'emploi (RUSF) fournis par le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies aux enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée.

Depuis que les affrontements ont éclaté à la mi-avril, les habitants de la capitale soudanaise, Khartoum, souffrent de graves pénuries alimentaires, surtout depuis que des dizaines d'usines ont été pillées et incendiées.

Les combats menacent la saison des semailles devant commencer à la fin du mois de mai

De plus, le conflit en cours menace la saison des semailles, qui doit commencer à la fin du mois de mai. Si la saison est manquée, le nombre de personnes souffrant de la faim augmentera. Le conflit menace la principale saison de plantation, tandis que les prix des produits de base ont augmenté de façon spectaculaire, ce qui accroît le risque d'insécurité alimentaire dans la période à venir.

En outre, la suspension prolongée de l'aide alimentaire devrait accroître l'insécurité alimentaire dans les zones où l'aide a été précédemment évaluée comme permettant d'éviter une aggravation de la situation, en particulier dans le Grand Darfour, dans certaines parties du Grand Kordofan et dans certaines parties du Grand Nil, selon l'organisation « FewsNet ».

Sur le terrain, les partenaires fournissent une aide, notamment sous forme de nourriture, d'alimentation thérapeutique et d'espaces d'apprentissage sûrs, aux personnes touchées par les combats ainsi qu'à celles qui étaient déjà dans le besoin. Environ 50.000 personnes à Kassala, Gedaref et White Nile ont reçu une aide alimentaire d'urgence du Programme alimentaire mondial (PAM) depuis le 11 mai.

Des fournitures supplémentaires continuent d'arriver au Soudan. Une cargaison d'eau, d'assainissement et d'hygiène de l'UNICEF a atterri à Port-Soudan cette semaine, et 34.000 cartons de fournitures nutritionnelles sont en cours d'expédition depuis la France.

Les Nations Unies estiment que plus de 15 millions de Soudanais, soit environ un tiers de la population du pays, auront besoin d'une aide humanitaire en 2023, et ce chiffre est susceptible d'augmenter en raison de la guerre.

Accroitre l'aide aux personnes vulnérables arrivant en Égypte en provenance du Soudan

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) a par ailleurs lancé lundi un programme d'aide financière d'urgence comprenant une plateforme de distribution d'argent pour soutenir les personnes vulnérables fuyant le conflit au Soudan, y compris les personnes vulnérables arrivant en Égypte en provenance du Soudan.

« Le PAM mettra sa plateforme de distribution d'argent à la disposition d'autres agences des Nations Unies comme le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et d'autres partenaires du développement, ce qui leur permettra d'atteindre rapidement les familles vulnérables qui ont besoin d'aide », a ajouté le Représentant du PAM et directeur de pays en Égypte Praveen Agrawal.

Le PAM soutient déjà plus de 100.000 réfugiés en Égypte par le biais de sa plateforme de distribution d'argent et soutiendra les familles les plus vulnérables arrivant en Égypte, qui ont traversé le pays sans rien ou qui sont à court d'argent après un long et périlleux voyage.

« Elles sont épuisées par le voyage qu'elles et leurs familles ont dû entreprendre pour se mettre à l'abri et sont dans une situation d'insécurité alimentaire extrême. En cette période de grande incertitude, l'aide en espèces permet de répondre à leurs besoins les plus élémentaires », a fait valoir le chef de PAM en Egypte.

Le PAM et les agences partenaires ont procédé à une évaluation rapide afin d'identifier les arrivants les plus vulnérables ayant besoin d'aide. L'assistance fournie aux personnes identifiées leur permettra d'accéder à une alimentation de base et à d'autres besoins essentiels.

Le Programme coordonne avec le gouvernement égyptien et le Croissant-Rouge égyptien (ERC) la fourniture de l'assistance et a jusqu'à présent envoyé une aide alimentaire suffisante pour près de 90.000 personnes.

Selon le ministère égyptien des affaires étrangères, environ 88.000 personnes (83.000 Soudanais et 5.000 Égyptiens et ressortissants de pays tiers) ont franchi la frontière entre le Soudan et l'Égypte à la date du 11 mai.