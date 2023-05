Afrique: Festival de Cannes 2023 - La mode africaine représentée pour la première fois à travers Sorobis

Le pavillon Afrique affilié et partenaire du Festival International du film de Cannes a officiellement désigné le styliste américain d'origine burkinabè Sorobis pour représenter pour la première fois la mode africaine à la 76ème édition du festival qui aura lieu du 16 au 27 mai. Un fait inédit dans l'histoire de Cannes!

Pour la première fois dans l'histoire du Festival international du film de Cannes, la mode africaine sera représentée.

Le pavillon Afrique affilié et partenaire du festival a porté son choix sur le styliste américain d'origine burkinabè, Issa Sorogo alias Sorobis, à travers Saramany international 2e édition, pour représenter l'Afrique à la 76ème édition du festival qui aura lieu du 16 au 27 mai 2023.

Le défilé Saramany international est prévu le 25 mai 2023 pendant la journée de l'Afrique qui sera mise à l'honneur. Celui-ci sera sous le feu des projecteurs en faisant briller le festival de Cannes aux couleurs de l'Afrique. Un événement qui se veut prometteur et une première en la matière avec comme point d'honneur de mettre en lumière le talent, le savoir-faire et le riche patrimoine culturel des artisans et designers du continent africain.

Pour le styliste, c'est une grande fierté et un grand honneur de représenter la mode africaine à Cannes. Un festival qui sera l'occasion pour lui de vendre davantage l'image de l'Afrique à l'extérieur comme il sait si bien le faire.

Ses efforts dans la valorisation du Made in Africa lui ont d'ailleurs value le prix du « Leadership Humanitaire Mondial » du conseil pour la justice, l'égalité et la paix / fondation pour un monde sans drogue au Westin Hotel Grand Central le 31 mars 2023.

À la même occasion, il a reçu l'horloge de la conscience de la paix de Fowpal présenté par le Dr Hong Tao-Tze et l'ambassadeur Dr Hugues Sanon. Une manière pour l'Ambassadeur Sanon de promouvoir l'Afrique et particulièrement le Burkina Faso à travers cette reconnaissance à ce grand créateur de mode qui s'est imposé en avocat du Faso Danfani aux Etats-Unis d'Amérique.

C'est donc dire que le savoir-faire et l'ingéniosité de ce styliste en matière de mode sont reconnus et valorisés au-delà des frontières de l'Afrique.

En plus de faire valoir la mode africaine, le festival de Cannes à travers la participation du styliste Issa Sorogo constitue une aubaine pour les entreprises africaines afin de se faire connaître à l'étranger en joignant leur image à celle de Sorobis qui, du reste, est encore en quête de bonnes volontés pour finaliser son budget de participation au festival.

Les personnes intéressées peuvent contacter le service communication du styliste à travers ce compte : alize@alizelavie.com.

Sorobis sera présent au festival de Cannes avec une accessoiriste de mode burkinabè appelée Kitat Créations dont les créations se trouvent un peu partout en Afrique notamment à Douala, Abidjan et Ouagadougou.

Par ailleurs sa désignation pour Cannes a été possible grâce à la Structure américaine de communication AlizéLaVie media dirigée par Alizé Utteryn et l'Ambassadrice culturelle Hinna Zoromé basée à New Jersey qui n'ont cessé d'apporter leur soutien au styliste.