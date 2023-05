Afrique: Congo-FMI - Un nouveau round de discussions sur la facilité élargie de crédit

Le ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Baptiste Ondaye, a procédé au lancement, le 15 mai, à Brazzaville, des travaux de la troisième revue du programme de facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international (FMI). La mission du FMI va évaluer les besoins du Congo avant d'approuver le financement.

Les pourparlers entre la mission du FMI conduite par Vitaliy Kramarenko, le directeur adjoint du département Afrique, et les techniciens congolais ont normalement débuté depuis le 8 mai, avec les échanges thématiques. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la préparation de la 3e revue du programme de facilité élargie de crédit signés avec la République du Congo.

« Je suis très ravi de joindre la mission du FMI pour voir l'opportunité de discuter sur les acquis récents, le développement récent, aussi bien que des perspectives macroéconomiques et les enjeux, dont le gouvernement fait face en ce moment. C'est ma première visite au Congo, j'espère bien pouvoir faire connaissance avec le pays et promouvoir une collaboration plus étroite entre le Congo et le FMI », a déclaré Vitaliy Kramarenko.

Lançant les travaux de la revue, le ministre Jean-Baptiste Ondaye a réitéré l'engagement du gouvernement à oeuvrer pour la réussite du programme de réformes macroéconomiques conclu avec le FMI. « Nos techniciens fournissent à l'équipe du FMI tous les éléments et toutes les informations utiles pour faire avancer le dossier et restent disposés à faciliter la mission. À cet effet. Je tiens à vous rassurer que les autorités congolaises sont engagées pour la réussite du programme que nous exécutons depuis un an. Nous aurons naturellement des discussions sur les questions de politique économique et sociale dans le cadre du programme », a-t-il assuré.