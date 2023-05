Algérie: Les syndicats de l'Enseignement supérieur saluent les décisions du Président de la République

ALGER — Plusieurs organisations syndicales du secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se sont félicitées des décisions prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion du conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, portant révision du statut des enseignants du Supérieur et révision des salaires des enseignants du Supérieur et des chercheurs universitaires, tous grades scientifiques confondus, les qualifiant de "bond qualitatif" sur la voie de la promotion de l'Université algérienne.

Dans ce cadre, le Coordonnateur national du Conseil national des enseignants du supérieur (CNES), Abdelhafid Milat a estimé que ces décisions marquaient "une journée historique" pour la famille universitaire, à même de "réhabiliter l'Université algérienne après des années d'attente, d'autant que le statut de l'enseignant n'a pas été amendé depuis 2008 et le régime indemnitaire depuis 2010".

La décision de révision du statut "est conforme à la nouvelle vision de l'université algérienne qui entend passer de la formation et la délivrance de diplômes à un statut d'acteur générateur de richesses qui contribue à la réalisation des programmes de développement", a-t-il ajouté.

Pour sa part, le Secrétaire général de la Fédération nationale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (FNESRS), Messaoud Amarna a souligné que les dernières décisions "traduisent les actions de l'Etat dans le cadre de la mise en oeuvre des engagements du Président de la République visant à faire de l'université la locomotive de la société et son vivier stratégique dans la promotion de la science et des connaissances et l'encouragement de l'innovation au service du développement national".

M.Amarna s'est, également, félicité de la décision de recrutement des titulaires de diplômes de magistère et de doctorat , la qualifiant de décision "sage" qui aura pour effet de "préserver les compétences de l'Algérie et ses élites universitaires".

De son côté, le président du Syndicat national des professeurs et chercheurs universitaires et hospitalo-universitaire, Pr Rachid Belhadj, a salué les décisions du président de la République, qui "impacteront positivement" cette catégorie, notamment en ce qui concerne l'augmentation des salaires des chercheurs.

Il a, en outre, estimé que cette décision "pourrait contribuer à faire face au phénomène de la fuite des cerveaux algériens, en ce sens que ces derniers seront réhabilités et pourront contribuer à l'édification de l'Université de demain", ajoutant que "la réhabilitation des compétences algériennes très prisées par les pays étrangers, permettra à ces dernières de consolider la place de la recherche scientifique, notamment à travers la publication d'articles scientifiques dans des revues internationales, à même de faire avancer le classement de l'Université algérienne au niveau mondial".

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait donné des instructions et orientations concernant la révision des salaires des enseignants du Supérieur et des chercheurs universitaires, tous grades scientifiques confondus.

Il avait, également, approuvé les propositions du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, prévoyant le recrutement des titulaires de diplômes de magistère et de doctorat .