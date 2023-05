Algérie: Le ministère de l'Environnement et le CSJ conviennent de former une commission conjointe de coordination

ALGER — La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb a annoncé, lundi à Alger, la mise en place prochaine avec le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), d'une commission conjointe en vue de créer un mécanisme de coordination et de communication entre les deux parties, à même d'associer les jeunes à faire face aux problématiques environnementales soulevées.

Dans des déclarations à la presse à l'issue de l'audience qu'elle a accordée à une délégation du CSJ, conduite par Mustapha Hidaoui, président du Conseil, Mme Dahleb a indiqué que cette commission conjointe oeuvrerait à l'examen d'un plan d'action pour davantage d'intégration des jeunes dans les questions environnementales, la consolidation de leur culture en concepts de l'économie verte et la prise en charge de leurs préoccupations soulevées.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la stratégie du secteur dans son volet relatif à la sensibilisation et au recours aux jeunes compétences algériennes porteuses de projets et d'idées innovantes en matière d'environnement et d'énergies renouvelables, selon Mme Dahleb qui a mis en avant " la grande" importance qu'accorde son département ministériel à l'action participative avec différents secteur, en vue de booster le secteur de l'environnement et concrétiser les objectifs du développement durable (ODD), y compris le CSJ.

Lors de cette rencontre, Mme Dahleb a écouté un exposé présenté par le président du CSJ sur le processus de création et d'installation des organes organisationnels du Conseil, d'autant que son président à relevé que le CSJ et à travers sa commission chargée de l'environnement, oeuvre à soumettre les préoccupations des jeunes dans le domaine de l'environnement et du développement durable, ce qui a été apprécié par la ministre qui a indiqué que le secteur, avec ses différents services, est disposé à accompagner et à soutenir le CSJ, à travers la consolidation des capacités des jeunes dans le domaine de l'environnement et l'ouverture des portes de la formation.

De son côté, M. Hidaoui a affirmé que les jeunes algériens aspirent à participer, de manière efficace, à la protection de l'environnement, estimant que la formation d'une commission conjointe avec le ministère de l'Environnement, permettrait de consolider les orientations visant à associer les jeunes, à les sensibiliser aux concepts de l'économie verte et à approfondir leur culture environnementale.(