Algérie: Université Alger 2 - Conférence sur les relations historiques algéro-japonaises

ALGER — Les relations historiques entre l'Algérie et le Japon ont été au centre d'une conférence organisée, lundi, par l'Université d'Alger 2 "Abou El Kacem Saâdallah" à Bouzareah et animée par l'historien japonais Kisaichi Masatoshi de l'Université Sophia à Tokyo, au cours de laquelle il a mis en avant "le grand intérêt" accordé par les Japonais au triomphe de la cause algérienne.

Auteur de 15 ouvrages sur l'histoire du Maghreb arabe, l'islam et l'histoire de l'Algérie, l'historien Kisaichi a qualifié les relations algéro-japonaises de "profondes", car les japonais "ont accordé un grand intérêt au triomphe de la cause algérienne à la faveur de la réunion nationale de solidarité avec l'Algérie organisée le 30 mars 1958 à Tokyo en présence de 500 participants représentant différentes organisations japonaises".

Les recherches menées par l'historien pendant plusieurs années ont démontré que les japonais accordaient un intérêt croissant à la cause algérienne grâce aux efforts du Front de libération nationale (FLN) pour l'internationalisation de la cause algérienne.

L'historien japonais n'a pas manqué d'évoquer le fort attachement des Algériens à la patrie et à la religion, à l'origine de leur résistance tenace contre le colonialisme français pour libérer le pays de l'emprise coloniale.

De son côté, le recteur de l'université d'Alger 2, Said Boumaiza a affirmé que les relations algéro-niponnes étaient "profondes", estimant que la présence en Algérie du professeur se veut "un gage de fidélité à ces relations remontant à la guerre de libération nationale".

Il rappellera, dans ce cadre, que le Japon avait soutenu la guerre de libération et appelé à l'indépendance de l'Algérie.

Soulignant le développement constant des relations entre les deux pays, notamment dans le domaine économique et dans le secteur de l'Enseignement supérieur, M. Boumaiza a appelé à l'intensification de la coopération et de l'échange d'expertises entre les universités algériennes et japonaises.

Professeur émérite à l'université de Sophia à Tokyo, le professeur Kisaichi est spécialisé en études historiques de l'Algérie et de la région du Maghreb.

Il est l'auteur de 15 livres sur ce sujet, dont un livre en langue japonaise, intitulé " 62 chapitres pour connaître l'Algérie", sorti en 2009.

Il a également coécrit un ouvrage intitulé "L'Algérie et le Japon, une histoire de 50 ans d'amitié", sorti en 2014.

Professeur Kisaichi a été décoré de plusieurs médailles par l'ambassade du Japon en Algérie, en reconnaissance de ses contributions à la consolidation des relations algéro-japonaises.