Afrique: Visite de courtoisie du Directeur Général d'Africa CDC, S.E. Dr Jean Kaseya à S.E. Umaro Sissoco Embalo, Président de la République de Guinée-Bissau

Bissau, le 12 Mai 2023 - Venant des Comores et atterrissant en Guinée Bissau le 12 mai 2023, S.E. Dr. Jean Kaseya, le Directeur Général d'Africa CDC, a rendu le même jour une visite de courtoisie à S.E. Umaro Sissoco Embalo, le Président de la CEDEAO et de la République de Guinée Bissau.

Le président Embalo a souhaité la bienvenue au Dr Jean Kaseya et à sa délégation à Bissau et a renouvelé son engagement à soutenir Africa CDC en tant qu'agence de santé publique autonome de l'Union africaine dans la lutte contre les menaces sanitaires sur l'ensemble du continent africain. Le président Embalo a réitéré son soutien à la position commune de l'Afrique dans les débats sur l'agenda mondial de la santé, en particulier pour la prochaine réunion de haut niveau sur la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2023, conformément à l'Agenda 2063 et au nouvel ordre de la santé publique en Afrique.

Jean Kaseya a salué le leadership exceptionnel du président Embalo dans la réponse à la pandémie de COVID-19, qui a eu un impact positif non seulement sur la Guinée-Bissau, mais aussi sur d'autres pays africains.

Le Dr Kaseya a partagé sa vision d'une Afrique dotée de systèmes de santé efficaces et numérisés, capables de prévenir les pandémies et les épidémies et d'y répondre dans le contexte du changement climatique et du concept UNE SEULE SANTE. Le président Embalo et le Dr Kaseya ont tous deux convenu de l'importance des initiatives de financement novatrices pour assurer la viabilité financière d'Africa CDC et des systèmes de santé en Afrique.

Le 13 mai 2023, S.E. Dr. Jean Kaseya a participé à la 24ème Assemblée des Ministres de la Santé de la CEDEAO en se mettant l'accent sur le personnel de santé approprié pour la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies. Le Dr Jean Kaseya a indiqué que seuls 10 % des pays africains disposent actuellement de ressources humaines adéquates dotées de l'expertise technique nécessaire pour prévenir, préparer et répondre efficacement aux situations d'urgence. Dans ce contexte, Africa CDC donne la priorité à l'avancement de l'agenda du personnel de santé communautaire en Afrique, en plus de promouvoir l'agenda de la fabrication locale de contre-mesures et d'un financement durable.

