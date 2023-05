Burkina Faso: VIIe Forum AFRICALLIA - « Tout est mis en oeuvre pour que le Forum se déroule dans les meilleures conditions possibles », Félix Sanon, secrétaire permanent

La VIIe édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises d'affaires, AFRICALLIA, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF), va se tenir du 24 au 26 mai 2023, dans la salle des banquets à Ouagadougou, au Burkina Faso. A moins de deux semaines de l'évènement, dans cette interview accordée au journal de tous les Burkinabè, Sidwaya, le secrétaire permanent de AFRICALLIA, Félix Sanon, assure que toutes les dispositions sont prises pour faire de ce grand rendez-vous d'affaires, un grand succès.

Après deux reports, le Forum ouest-africain de développement des entreprises d'affaires, AFRICALLIA, qui est à sa VIIe édition, est prévu pour se tenir du 24 au 26 mai prochain à Ouagadougou. Peut-on dire que cette fois-ci c'est la bonne ?

Nous croisons les doigts pour que ce soit ainsi ! Après l'organisation de la VIe édition, qui a eu lieu à Abidjan en 2019, il était prévu que la VIIe édition se tienne à Ouagadougou en 2020. Malheureusement, il y a eu la pandémie de la COVID-19 qui nous a amené à la reporter au mois d'octobre 2022. Mais avec ce qui s'est passé en fin septembre 2022, notamment le changement institutionnel, nous avons encore dû reporter ce VIIe Forum AFRICALLIA au mois de mai 2023. Et nous croyons tous que cette fois-ci sera la bonne !

Ces rendez-vous manqués, liés au contexte national, n'ont-ils pas entamé l'engouement des hommes d'affaires d'ici et d'ailleurs à prendre part à cette rencontre d'affaires internationale, que l'on pourrait qualifier d'unique en son genre en Afrique ?

Non, pas du tout ! Il est vrai que quand nous faisions la promotion du Forum à l'international, lorsque vous écoutez les gens, les médias au sujet du Burkina Faso, vous avez l'impression qu'on parle d'un autre pays ; on vous donne l'impression qu'au Burkina, les gens ne peuvent plus vivre, sortir de leurs maisons ! L'organisation de cette édition 2023 de AFRICALLIA va montrer au reste du monde qu'au Burkina Faso, la vie continue et on y fait de bonnes affaires. Aujourd'hui, nous avons un nombre important d'inscrits pour participer à cette manifestation. L'engouement pour ce Forum demeure intact, car aujourd'hui AFRICALLIA est assez connu et reconnu à travers le monde comme un forum professionnel, de qualité qui a fait ses preuves.

A ce jour, quel est le nombre d'inscrits au 7e AFRICALLIA ? Les inscriptions sont-elles closes ?

En principe, les inscriptions sont closes depuis le 14 avril 2023, mais il y a toujours des participants de dernière minute qui continuent de nous contacter. A la clôture des inscriptions, nous étions à 509 participants. Le nombre varie, car il y a toujours des gens qui demandent encore à s'inscrire ; en même temps, d'autres, pour différentes contraintes, compte tenu des reports, sont obligés de désister. Les inscriptions sont closes mais nous donnons la possibilité à ceux qui veulent toujours participer de le faire, mais avec une seule alternative : ils ne peuvent plus s'inscrire sur la plateforme, ils doivent s'adresser directement au secrétaire permanent du Forum que je suis qui est le seul en mesure de faire leurs inscriptions.

Les 509 inscrits pour cette VIIe édition du Forum AFRICALLIA viennent de 26 pays africains et du monde.

Avec ce nombre de participants, avez-vous atteint vos objectifs de départ ?

Je suis fier de ce nombre d'inscrits, car nous avons largement dépassé nos objectifs que nous nous étions fixés. Initialement, nous espérions réunir à Ouagadougou 300 participants d'une vingtaine de pays. Cet objectif en termes de nombre de participants et de pays représentés est donc largement dépassé.

A deux semaines de l'évènement, le comité d'organisation est-il fin prêt ou y a-t-il encore quelques réglages à opérer ?

Toute organisation est une oeuvre humaine qui n'est jamais parfaite, qui a toujours besoin d'être améliorée. Il y aura certainement, d'une manière ou d'une autre, des réajustements. Mais je peux dire que le comité d'organisation travaille d'arrache-pied depuis plus d'un mois ; nous mettons tout en oeuvre pour que le Forum se tienne dans de meilleures conditions. Etant donné qu'il y a des gens qui veulent toujours s'inscrire, il faut donc tenir compte de ces nouveaux arrivants et éventuellement de ceux qui pourraient avoir des contraintes de dernière minute. En tout état de cause, tout est mis en oeuvre de notre côté pour que le Forum se déroule dans les meilleures conditions possibles. Globalement, sur le plan organisationnel, nous sommes à plus de 90% prêts. Il nous reste quelques aspects logistiques à régler ; pour tout le reste, nous sommes suffisamment prêts.

Qu'est-ce qui sera au menu de cette grande rencontre d'affaires qui va réunir, dans la capitale burkinabè, pendant 72 heures, plusieurs centaines d'opérateurs économiques du Burkina Faso, d'Afrique et d'autres continents ?

Il convient de préciser que le concept du Forum AFRICALLIA est immuable. Il est basé essentiellement sur des rencontres B to B, qui constituent donc le coeur de ce rendez-vous d'affaires. La première étape de la manifestation est prévue pour le 24 mai et sera marquée par un cocktail de bienvenue à tous les participants. Le Forum proprement dit débute le 25 mai 2023 par une cérémonie d'ouverture qui va être présidée par son Excellence Monsieur le Premier ministre. A l'issue de l'ouverture, les officiels vont procéder à la visite des stands ; ensuite, nous organiserons une conférence thématique, suivie d'un déjeuner d'affaires qui constitue une opportunité pour les participants de nouer des contacts. Le coeur même du Forum, c'est-à-dire les rencontres B to B vont démarrer à partir de 14 heures et vont se poursuivre le lendemain. Le Forum va se terminer par une soirée de clôture, le 26 mai.

S : A chaque édition du Forum AFRICALLIA, la CCI-BF innove pour davantage répondre aux attentes de la communauté des affaires. Quelles sont les innovations de ce 7e AFRICALLIA ?

F.S. : Il est vrai que le format est statique mais comme je l'ai dit, à chaque édition nous organisons une conférence thématique dont le thème varie. Pour cette année, la conférence portera sur deux sous-thèmes. Le premier portera sur les projets structurants dans l'UEMOA. Pour ce sous-thème, nous avons invité les agences de promotion des investissements des différents pays de l'UEMOA, pour qu'ils viennent présenter les grands projets structurants de leurs pays. Le deuxième sous-thème porte sur les outils de financement internationaux des projets privés. Avec l'appui du ministère des Finances, nous avons invité des Partenaires financiers et techniques (PTF) qui ont des guichets privés et qui financent les projets du secteur privé. Une des innovations de cette édition est la mise à disposition de stands où les PTF pourront recevoir les participants qui souhaitent connaître davantage aussi bien sur leurs projets que sur les outils de financement. La principale innovation cette année est l'organisation du concours pour les projets innovants des startups. La proclamation des résultats de ce concours se fera à la cérémonie de clôture qui aura lieu à la salle des banquets de Ouaga 2000. Cette compétition vise à encourager les jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants, à les stimuler à plus d'innovation, de créativité. A l'issue du concours, les trois meilleurs projets innovants seront primés. Le premier prix est de 10 millions F CFA, 7 millions F CFA pour le second prix et 3 millions F CFA pour le troisième prix. Ces montants vont permettre aux lauréats d'entamer la réalisation de leurs projets. Les 5 finalistes qui vont être retenus recevront des stands pendant le Forum pour exposer les produits de leurs inventions.

S : Quelle est la particularité de AFRICALLIA qui fait qu'à chaque édition, ce Forum reste très attendu du monde des affaires d'ici et d'ailleurs ?

F.S. : AFRICALLIA tient toujours la route depuis la première édition que nous avons organisée en 2010 avec 330 participants. Nous étions à plus de 750 participants à l'édition de 2019 en Côte d'Ivoire. Le nombre de participants est allé crescendo. Il est vrai qu'avec l'avènement de la COVID-19 et le contexte sécuritaire, le nombre a un peu diminué ; mais depuis la première édition, il y a des participants qui prennent régulièrement part au Forum. Cela veut dire que c'est une activité qui compte et qui permet aux entreprises de se développer.

La particularité du Forum AFRICALLIA est qu'il vous donne l'opportunité, tout en restant à Ouaga, pendant deux jours, de pouvoir rencontrer les entreprises qui viennent du monde entier. C'est donc une grosse opportunité que les entreprises ne devraient pas rater ; c'est un véritable outil qui est mis à leur disposition pour leur permettre de nouer les partenariats. Comme vous le savez, aucune entreprise ne peut se développer de nos jours en restant seule dans son coin. Une entreprise a toujours besoin d'avoir des sous-traitants, des fournisseurs, des clients. Et pour avoir tout cela, elle est obligée d'aller vers d'autres entreprises. Et ce Forum leur donne cette opportunité.

Il en est de même pour les entreprises étrangères. Supposons une entreprise qui veut faire la prospection en Afrique de l'Ouest, le Forum lui donne l'occasion, en venant à Ouaga seulement pendant deux jours, de pouvoir rencontrer des entreprises de la sous-région ouest-africaine. Elle fait une économie en temps et en argent pour faire cette prospection. A toutes les entreprises, nous leur disons que le Forum AFRICALLIA leur permet de faire le tour du monde tout en restant à Ouaga !

L'une des particularités du Forum AFRICALLIA réside dans la qualité de son organisation. C'est un Forum qui est connu et reconnu à travers le monde pour sa qualité organisationnelle. Les participants qui viennent y trouvent des contacts assez intéressants pour le développement de leurs activités. C'est vrai que souvent on nous demande quel est le bilan que nous pouvons faire ? Mais comme on aime le dire, l'argent n'aime pas le bruit. Les entreprises font de bonnes affaires, mais quand vous leur demandez de faire une évaluation, elles sont souvent muettes. Cependant, malgré cela, nous avons quand même des retours et des témoignages qui montrent que le Forum apporte énormément aux participants. Il y a beaucoup d'entreprises d'Afrique du Nord, notamment de la Tunisie qui collaborent avec des entreprises burkinabè ; des entreprises ivoiriennes qui collaborent avec des Burkinabè. Ces collaborations ont été nouées à l'occasion du Forum où elles se sont rencontrées. AFRICALLIA est une véritable occasion pour les entreprises de nouer des partenariats qui leur permettent de soumissionner ensemble à des appels d'offres, de monter des affaires ensemble.

S : Quelle est la plus-value de AFRICALLIA pour le secteur privé burkinabè, voire africain ?

F.S. : Je pense que la contribution de AFRICALLIA à l'intégration de l'économie de la sous-région est indéniable. Comme on l'a dit tantôt, c'est un Forum qui permet aux entreprises de la sous-région de se rencontrer, nouer des partenariats, aux fins de développer leurs affaires. On peut dire donc que le Forum a un réel impact sur l'activité économique nationale et régionale.

S : Peut-on dire que la tenue du 7e AFRICALLIA s'annonce comme la preuve de la résilience de l'économie nationale, du secteur privé burkinabè ?

F.S. : Nous avons vraiment tenu à organiser cette édition, qui est importante pour notre pays, pour que les gens sachent que malgré la situation difficile que nous traversons, la vie continue au Burkina Faso. On peut toujours y faire de bonnes affaires. Avant AFRICALLIA, il y a eu d'autres événements comme le FESPACO, le SIAO, la SNC qui se sont tenus au Burkina et qui ont connu un franc succès. A l'instar de ces évènements, avec l'appui de nos autorités, nous avons foi que ce Forum va également bien se dérouler.

S : Avez-vous un message ou un appel à l'endroit des participants pour cette édition d'AFRICALLIA ?

F.S. : Je voudrais surtout m'adresser à ceux qui se sont déjà inscrits. Le catalogue des participants est ouvert depuis le 14 avril. Il appartient donc à chaque entreprise d'aller sur la plateforme pour identifier les entreprises qu'elle souhaite rencontrer et émettre des souhaits de rendez-vous. C'est sur cette base que nous allons élaborer leurs plannings de rendez-vous. Il est donc important que chaque entreprise inscrite fasse ce travail de sélection des entreprises en fonction de ses besoins. La date limite de ce travail est fixée pour le 17 mai 2023. Après cette date, les entreprises ne pourront plus émettre des souhaits de rendez-vous sur la plateforme.

Je lance donc un appel à ceux qui ne l'ont pas encore fait, de le faire dans les meilleurs délais. Ils peuvent émettre jusqu'à 20 souhaits de rendez-vous, mais au final ils auront au maximum 15 rendez-vous formels pendant ces deux jours du Forum. Lors des éditions précédentes, nous éditons un catalogue papier mais pour tenir compte de la digitalisation, nous avons décidé de le mettre en ligne.

Pour terminer, je voudrais rassurer les participants, qu'avec nos autorités, toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité, tant dans les hôtels où ils vont être logés, que sur le site du Forum.