Afrique: Record du monde - La Nigériane Hilda Baci cuisine pendant 100 heures

C'est l'actualité « feel-good » du jour, au Nigeria, où la cheffe et influenceuse Hilda Baci a battu le record du monde de la personne ayant « cuisiné le plus longtemps ». Ce lundi matin, la cuisinière nigériane a dépassé les 87 heures et 45 minutes derrière les fourneaux. C'était le précédent record inscrit au Guiness Book. Et en continuant sur sa lancée, elle a atteint les 100 heures.

Hilda Baci, 27 ans, a commencé à cuisiner, jeudi 11 mai, à 16h, et elle ne s'est plus arrêtée pendant plus de quatre jours, réalisant plus d'une centaine de recettes.

Les règles sont drastiques pour réaliser le plus long « marathon de la cuisine » : pas de sommeil, interdiction de s'asseoir sauf durant de courtes pauses (cinq minutes par heure maximum)

Ce lundi matin, la jeune nigériane a battu le précédent record du monde établi à 87 heures et 45 minutes par la cheffe Lata London, en 2019. Hilda Baci a continué sur sa lancée et a atteint les 100 heures, nouveau record.

Ces derniers jours, Hilda Baci a reçu la visite de très nombreuses personnalités nigérianes comme la chanteuse Tiwa Savage qui est venue la saluer ou encore le gouverneur de Lagos qui a fait une apparition surprise, dimanche, dans sa cuisine.

Même le président Muhammadu Buhari s'est fendu d'un communiqué où il a dit espérer que cette prouesse « éveille l'intérêt sur la nourriture nigériane » et « inspire les plus jeunes ».

Tout au long de son marathon de la cuisine, Hilda Baci a aussi été soutenue par une foule d'anonymes, certains ayant même passé la nuit sous la pluie pour l'aider à inscrire son nom dans le Guiness Book des records.