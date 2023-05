Ouganda: FUFA Tv Cup - L'Ouganda lance un tournoi scolaire

La Fédération ougandaise de football (FUFA) lance un tournoi scolaire dénommé FUFA Tv Cup. Sur invitation, la compétition en faveur du football à la base va concerner huit écoles pour sa première édition avant de s'élargir à 16.

La FUFA Tv Cup est lancée officiellement ce lundi 15 mai 2023. Une compétition des enfants qui sera annuelle et qui ambitionne de devenir un tournoi national élargi à 16 équipes à l'avenir. Seront concernés les établissements d'enseignement secondaire traditionnels en Ouganda. Le thème inaugural est 'excellence académique sportive ».

« La FUFA Tv CUP est une compétition qui a été conçue pour donner l'opportunité aux joueurs de football, arbitres et entraîneurs des écoles secondaires traditionnelles plus réputées pour leur excellence académique, d'entreprendre le développement du football dans un environnement sûr, sécurisé et techniquement géré sans compromettre les universitaires », lit-on sur le site web officiel de la FUFA.

La FUFA TV diffusera en direct les matchs de ce tournoi scolaire à l'international. « Les matchs de la FUFA Tv Cup seront à la télévision, ce qui signifie que les parents, les vieux garçons et les filles ainsi que les sympathisants de ces écoles pourront regarder et soutenir de partout où ils pourront y accéder. Rien ne donne de la joie à un parent que de voir son enfant faire une bonne chose et qu'il est capable de témoigner et de soutenir », a déclaré le président de la FUFA, Magogo Moses.

« En tant que fédération, nous allons investir beaucoup d'énergie car cela ne nous coûtera pas moins de 80 millions d'Ugsh, mais nous avons chargé notre service marketing de rechercher cet argent. Espérons que la FUFA Tv Cup se développera pour générer ses propres fonds. J'appelle donc tous les parents et tous les Ougandais à soutenir cette compétition comme vous l'avez fait pour d'autres programmes de la FUFA qui se sont avérés être des réussites », a poursuivi Magogo Moses.