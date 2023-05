Afrique: 5e Prix Orange du Livre en Afrique - Michèle Rakotoson remporte le premier prix

Le nom de la lauréate du 5ème Prix Orange du Livre en Afrique a été dévoilé lors du 13e Salon International du Livre d'Abidjan (SILA) qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire, le vendredi 12 mai dernier. Il s'agit de Michèle Rakotoson, l'écrivaine malgache. Elle a remporté la première place de ce prix créé par la Fondation Orange grâce à son livre « Ambatomanga », publié aux éditions l'Atelier des Nomades.

Dans ce roman, l'écrivaine revient sur la guerre coloniale à Madagascar à travers l'histoire croisée de deux personnages : Félicien Le Guen, un jeune officier breton désireux d'aventures et Tavao, un jeune esclave d'Ambatomanga qui décide de rejoindre le combat. Sous une chaleur moite et brûlante, au fil de la traversée lancinante de forêts et de marécages infestés de moustiques, résonne le cri de ces jeunes soldats écrasés dans l'étau d'une colonisation naissante.

Le choix du lauréat a été assez difficile pour le jury du concours, présidé par Véronique Tadjo et composé de personnalités du milieu littéraire. Le jury a, en effet, souligné la richesse, la diversité et la profondeur narrative des cinq livres finalistes de cette sélection 2023 « C'est à un panorama le plus large possible des différents horizons africains que les écrivains nous ont conviés » a-t-il ajouté. Mais après de longues discussions et des débats animés, le choix s'est finalement porté sur Ambatomanga.

Michèle Rakotoson recevra une dotation de 10 000 euros et bénéficiera d'une campagne de promotion de son ouvrage. Elle succède à Yamen Manai, lauréat 2022 pour son roman Bel abîme (Elyzad).

En rappel, le Prix Orange du Livre en Afrique vise à promouvoir les talents littéraires africains et l'édition locale africaine.