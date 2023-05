Tchad: Dix militaires et un acteur de la société civile condamnés à 20 ans de prison

Le président de l'OTDH (Organisation tchadienne des droits humains) Baradine Berdeï Targuio et 10 autres officiers et sous-officiers emprisonnés depuis décembre 2022 ont été condamnés à 20 ans de prison avec deux cents millions de FCFA de dommage intérêt à l'État. La chambre criminelle les a reconnus coupables pour atteinte à l'ordre constitutionnel, détention illégale d'armes de guerre, association de malfaiteurs.

Acteur de la société civile, Baradine Berdeï Targuio est emprisonné depuis fin 2022 et ne fera pas appel de cette décision de justice selon ses avocats. Lui et les 11 militaires arrêtés ont attendu six mois avant d'être jugés. Un verdict critiqué par Me Founssoubo Timothée l'un des avocats commis par le barreau du Tchad pour leurs défenses.

« Dans le contexte où la Constitution a été suspendue, peut-on parler de l'atteitnte à l'ordre constitutionnel ? Tout ce qui n'est pas prévu par le code pénal ne peut pas être retenu comme infraction. Comme la Constitution a été suspendue, on ne peut nous dire que la charte fait office de Constitution et que de ce fait, par similitude, il y a atteinte. La cour a simplement voulu se servir du barreau comme caution morale pour avoir un procès. »

Ils ont été condamnés mais ils devraient bientôt bénéficier d'une grâce, avait annoncé le président de la transition Mahamat Idriss Deby Itno le 21 avril dernier à l'occasion de l'Aïd el fitr. Mahamat El-hadji Abba Nana, procureur général près de la cour de N'Djaména. « Le président de la République a fait une déclaration, je n'ai pas suivi cette déclaration. Cependant, nous on est allé tenir notre audience et on s'arrête à ça. Maintenant, le président de la République bénéficiant de ces prérogatives en tant que président peut décider ce qu'il veut. Parce que la justice, nous ne faisons pas de politique, nous faisons du judiciaire. »

Opposant de longue date à la famille Deby, Baradine Berdeï Targuio, avant cette condamnation, avait été déjà arrêté plusieurs fois puis relâché par la suite.