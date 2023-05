Afrique: Revue de presse de la presse Francophone du 16 Mai 2023

Sénégal : Procès- L’opposant Ousmane Sonko sera-t-il jugé par contumace ?

Des heurts ont éclaté lundi à Ziguinchor dans le sud du pays et dans plusieurs quartiers de Dakar à la veille du nouveau procès annoncé d’Ousmane Sonko. L’opposant doit en principe comparaître ce mardi à Dakar face à Adji Sarr, ancienne employée d’un salon de massage, qui l’accuse de viols répétés et menaces de mort depuis plus de deux ans. Le leader du parti Pastef et candidat à la présidentielle prévue en février 2024 a toujours dénoncé « un complot politique ». Il avait déjà affirmé qu’il ne comptait plus « collaborer avec la justice ». Rappelons qu’un policier a été tué ce lundi 15 mai 2023, dans la ville de Ziguinchor, théâtre de violents affrontements entre manifestants pro-Sonko et forces de l’ordre. Le décès de cet agent a été confirmé le Ministre de l’Intérieur dans un communiqué. Antoine Diome évoque comme origine du décès, un tragique accident causé par un char du Groupement mobile d’intervention (Gmi).Le ministre décrit un agent dévoué et courageux alors qu’à Dakar, la capitale également la tension est montée depuis lundi soir. (Source : Presse locale)

Côte d’Ivoire : Saison des pluies 2023- La Cie en campagne « zéro accident d’origine électrique »

La saison des pluies en Côte d’Ivoire représente une période de stress pour les populations du fait des inondations et autres risques liés à la situation. Parmi lesquels les risques électriques pendant toute cette période. Engagée depuis de nombreuses années à sensibiliser les populations installées dans les zones à risques, la Compagnie d’électricité mène une campagne dénommée « zéro accident d’origine électrique ». Cette saison s'étend de mai à novembre, avec une interruption en août et septembre. La Côte d’Ivoire compte deux saisons des pluies. Il faut signaler que c'est vers l'Ouest qu'il pleut le plus. Le mois de juin est le mois le plus arrosé. La Cie entend ainsi anticiper sur ces risques et ainsi préserver la vie des populations. C’est d’ailleurs ce qui explique les campagnes qu’elle mène avant et pendant la saison des pluies depuis plusieurs années à l’endroit des populations. La sensibilisation concerne les autorités villageoises et administratives, les leaders d’opinions, les structures privés et sous-traitant, les élèves et le personnel d’encadrement. (Source : Fratmat.info)

Mali : Attaques terroristes à Mopti- Quatre assaillants tués

Le poste de police de Barigodaga dans la Commune urbaine de Mopti a été la cible d'une attaque terroriste dans la nuit du vendredi au samedi dernier. Selon nos sources, des individus lourdement armés ont débarqué aux environs de minuit pour attaquer le poste de contrôle de police. Mais la réaction spontanée des Forces armées maliennes (FAMa) a permis de limiter les dégâts et de repousser vigoureusement les assaillants. Une opération au cours de laquelle nos militaires ont neutralisés4 terroristes. Un policier a malheureusement perdu la vie pendant les échanges de tirs. Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Gsim) qui avait réclamé cette attaque, a publié, la semaine dernière, la photo des deux kamikazes. (Source : abamako.com)

Togo : Précipitations- La ville d’Atakpamé a enregistré 59,1mm de hauteur de pluie en deux jours

Atakpamé, Une pluie abondante accompagnée de vent violent s’est abattue sur la ville d’Atakpamé dans la nuit du 14 au matin du 15 mai. Des champs des cultures en pleine croissance telle que le maïs ont été ravagés, des toits des bâtiments décoiffés, des branches cassées et des arbres déracinés. Selon les informations reçues du centre météorologique d’Atakpamé, la hauteur de la pluie enregistrée au cours des deux jours est de 59,1 mm. M. Motena Kassaga, technicien météorologue et chef centre Atakpamé, a invité les agriculteurs à prendre leurs dispositions et à mettre en terre des semis adaptés au cycle court. Il a été annoncé que dans la ville d’Atakpamé, il est attendu au cours des mois de mars, avril et mai, une pluviométrie supérieure ou égale à 344,1 mm d’eau. Cette annonce a été faite au cours de l’atelier de présentation des résultats de prévisions des caractéristiques agro-hydro-climatiques de la grande saison pluvieuse au sud du Togo tenu le mardi 28 mars à Atakpamé.(Source : alome.com)

Bénin : Lutte contre le terrorisme- L`armée repousse une nouvelle attaque , un assaillant tué

Après les attaques meurtrières de Koabagou et de Banikoara, les terroristes sont revenus à la charge en fin de semaine dernière. Ils ont tenté une incursion à Koualou-Kourou, une zone frontalière qui relie le Burkina Faso et le Bénin. Heureusement, qu’en face, ils ont retrouvé les Forces de défense et de sécurité béninoises. Les Forces de Défense et de Sécurité (Fds) ont repoussé avec vigueur une attaque terroriste dans la zone Koualou-Kourou près de Porga, à plus de 600 kilomètres de Cotonou. Selon les informations rapportées, il y a eu un échange de tirs bien nourris entre les deux parties. Dans les affrontements, un assaillant a été neutralisé. Au cours du ratissage qui a suivi, les soldats béninois ont découvert des armes appartenant probablement aux Individus armés non identifiés (Iani). (Source : alome.com)

Rca : Crise du carburant- L’inquiétude des consommateurs augmente

Depuis près de trois semaines, s’approvisionner en carburant dans les stations-services à Bangui est un parcours du combattant. De longues queues sont toujours visibles dans les quelque rares stations-services qui disposent de produits pétroliers. En trouver chez les vendeurs à la sauvette est tout aussi difficile. Le lundi matin à Bangui, la distribution du carburant se fait par moment et uniquement dans les stations-service Total. Celles du rond-point du 4èmearrondissement et de Relais-Sica ont servi jusqu’à 9 heures du matin, en attendant leur ravitaillement dans la journée.Si s’approvisionner en carburant devient un parcours du combattant dans les stations-services de la capitale, en trouver chez ceux qui en vendent aux abords de routes devient également difficile. Le prix du litre, initialement à 1.300 francs, varie entre 1.600 et 1.900 francsCfa à la sauvette. (Source : presse locale)

Gabon : Hausse des cas d’insuffisances rénales- Le nombre de centres de dialyse aussi

Au Gabon, la hausse du nombre de malades souffrants d’insuffisance rénale entraîne celle du nombre de centres de dialyse à travers le pays. Une situation qui n’est pas sans conséquence sur les finances publiques gabonaises. Explications. Au Gabon, le nombre de centres de dialyse au profit des malades souffrants d’insuffisance rénale explose. De quatre centres seulement il y a 5 ans, le pays en compte onze aujourd’hui. Trois ont été ouverts à l’intérieur du pays. Leur augmentation est la conséquence d’un accroissement très rapide du nombre de cas dans le pays. (Source : Rfi)

Tchad : Décrispation- Grâce présidentielle en vue pour des auteurs d’un « coup d’État » manqué

Onze auteurs d’un « coup d’État » que les autorités ont assuré avoir déjoué en décembre au Tchad et qui ont été condamnés à 20 ans d’emprisonnement, seront graciés, selon la présidence. Début janvier, le gouvernement avait annoncé l’arrestation de 10 officiers et d’un militant des droits de l’Homme, Baradine Berdei Targuio, présenté comme le cerveau d’une « tentative de déstabilisation » de « l’ordre constitutionnel » et « des institutions de la République ».Ces onze hommes, qui étaient détenus dans la prison de haute sécurité de Koro Toro, à 600 kilomètres au nord de la capitale, ont été condamnés à 20 ans de prison ferme, a indiqué Mahamat El-Hadj Abba Nana, procureur général de la cour d’appel de N’Djamena. Ils ont été condamnés pour atteinte à l’ordre constitutionnel, détention illégale d’armes et association de malfaiteurs, a précisé la télévision nationale. (Source : africaguinee.com)