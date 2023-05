Congo-Kinshasa: La CIME félicite le travail expéditif abattu par la CENI

La Commission d'intégrité et Médiation Electorales, CIME en sigle, félicite la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) pour le travail d'identification et d'enrôlement des électeurs réalisé en un temps record de 4 mois sur toute l'étendue du pays et ailleurs. Elle appelle néanmoins cette institution d'appui à la démocratie à poursuivre son travail tout en faisant preuve d'ouverture tout en veillant à l'indépendance de la centrale électorale garantie par la Constitution de la République. Elle salue également l'intérêt que portent toutes les parties prenantes au travail de la CENI.

En effet, la CIME encourage la CENI qui, dans le souci d'assurer la transparence dans l'opération de la révision du fichier électoral, a d'elle-même lancé un avis d'appel à candidatures pour un audit externe du fichier électoral dont l'objectif est non seulement d'évaluer le système actuel d'identification et d'enrôlement des électeurs, afin d'en reconnaitre les forces et les faiblesses et d'en dégager éventuellement des mesures correctives, mais aussi de formuler, le cas échéant, des recommandations conséquentes visant à améliorer la qualité et l'intégrité du fichier électoral.

Elle exhorte la CENI à poursuivre sans relâche l'exécution de différentes opérations inscrites dans le calendrier électoral et salue également l'intérêt que portent toutes les parties prenantes au travail de la CENI.

La Commission d'intégrité et Médiation Electorales dit suivre avec grand intérêt l'évolution du processus électoral en cours, particulièrement l'opération de la Révision du Fichier Electoral et le débat que celle-ci suscite entre les différentes parties prenantes, et exhorte la population qui s'est enrôlée massivement à demeurer vigilante pour la tenue des élections crédibles et apaisées dans le délai constitutionnel afin de consolider notre jeune démocratie