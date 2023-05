Afrique: Chancelier Dési Mbwese élevé au rang d'Ambassadeur Universel de la paix !

«Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera », dixit les Saintes Ecritures. L'artiste musicien Chancelier Dési MBWESE a toujours cultivé l'amour, la paix, la reconnaissance et surtout l'unité dans les coeurs de ses fanatiques. Grâce à ses belles compositions, le patron et leader de l'orchestre Planète Elégance est classé parmi les chanteurs qui font une musique constructive.

Aux allures d'un anthropologue ou d'un socialiste, il exploite souvent des thèmes qui cadrent avec les réalités dans la société, en tenant compte de l'éveil de la conscience humaine. Donc, ses chansons contribuent au développement spirituel et mental de l'Homme et encourage l'émancipation de la femme. De l'album « Bénédiction », en passant par « les 7 vérités », « Limbondo facile », « Tous ensemble » jusqu'à l'actuel disque « Surprises », Dési Mbwese a toujours voulu créer la différence dans ses oeuvres. Il se comporte en moralisateur et peintre de la société du temps moderne. Ses textes, paroles et danses sont réfléchis et potables pour toutes les générations de mélomanes.

Celui qu'on appelle affectueusement Papa d'amour, est parmi les rares vedettes de la chanson qui n'a pas des conflits dans l'arène musicale en République Démocratique Congo.

En effet, toutes ces valeurs artistiques n'ont pas laissé indifférents les observateurs avertis. Raison pour laquelle, Chancelier Dési Mbwese a été élevé avec honneur au titre d'Ambassadeur Universel de la Paix par le Réseau des Ambassadeurs Universels de la Paix pour le Développement dans le monde (RAUP).

L'artiste a été décoré au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa par les responsables de ce réseau mondial.

A cette même occasion, le RAUP lui a décerné un diplôme de la haute dignité de Chevalier de paix.

Justifiant le choix porté sur Dési Mbwese, le Coordonnateur Adjoint du Réseau a fait savoir que son organisme a tenu compte de sa qualité de personne de dialogue et de paix, servant d'union et d'unité.

Le réseau a également écouté les témoignages des Voix des sans voix sur l'artiste ainsi que ses réalisations qui concourent à l'émergence d'une paix sociale durable dans le monde.

Outre le diplôme universel, la remise des insignes du RAUP (drapelet, carte et autres armoiries) était aussi parmi le temps fort de cette cérémonie de son investiture, en qualité d'Ambassadeur Universel de la Paix.

Dési Mbwese rejoint la cour des grands

Après être doté des insignes, Dési Mbwese a prêté serment devant l'assemblée des Ambassadeurs aguerris. Cette occasion solennelle lui a permis aussi d'exprimer sa gratitude à toute la communauté nationale et internationale du RAUP pour sa consécration.

«A mon humble avis, cette élévation est le fruit d'un travail bien accompli. Ça prouve que mes chansons sont écoutées et acceptées dans la société. La musique est un vecteur par excellence pour enseigner et amener la paix dans le monde entier. Je sais qu'être Ambassadeur de la paix est un engagement sacré et une grande responsabilité. Je vais encore travailler dur pour maintenir le cap de l'excellence dans mes oeuvres artistiques et aussi pour promouvoir la paix partout au monde. Car, je suis et je resterai un messager de la paix ; drapeau blanc toujours. Merci à tous ceux qui continuent à faire confiance à mon travail », a déclaré Chancelier Dési Mbwese.

Sur le plan discographique, il faut noter que le chanteur a lancé depuis le 5 mars dernier un nouvel album intitulé « surprises » sur le marché des disques. Composé de 14 titres, ce bel opus est disponible sur toutes les plateformes digitales de téléchargement de musique.

Dans cette aubade musicale, Papa d'amour a repris exceptionnellement quelques vieux titres à succès du répertoire anthologique de la Rumba congolaise. On y retrouve des beaux cantiques tels que « La Blonde » de Feu Bimi Ombale, « Itu » de Seigneur Tabu Ley, « Ata nkale » de King Kester et tant d'autres merveilles du passé.

Très ouvert d'esprit, Dési Mbwese a fait également intervenir d'autres génies chanteurs congolais dans son nouvel album. Il a fait des featuring succulents avec Grand père Benz Bozi Boziana et Pompon Miyake.

Rappelons que Chancelier et son groupe Planète Elégance reviennent d'une tournée en Angola où ils ont livré 4 magnifiques concerts. Cet ensemble musical se prépare déjà pour un autre périple qui le conduira en Afrique australe à partir du mois de Juin.

Bon vent à Dési Mbwese, nouvel Ambassadeur Universel de la Paix !